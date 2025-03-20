國防大學教授葛明德疑與中國合作 訊後依詐欺罪嫌5萬交保

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（中央社記者葉臻桃園20日電）桃園地檢署今天表示，尚未查得國防大學教授葛明德專利申請涉及的研發計畫與國防秘密有關，訊後將葛明德依詐欺罪嫌以新台幣5萬元交保候傳。

民進黨前立委林靜儀民國112年間在立法院質詢時說，國防大學「先進系統工程研究中心」有台灣非常重要的精密系統研究，葛明德掌管產業需求和科技整合，卻利用兒子當人頭開公司與中國技術合作，恐有洩密危機外，更涉嫌將研究成果及在台灣申請的專利，進一步到中國申請專利登記。

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全案經國防部移送法辦，由桃園地檢署指揮調查，桃檢昨天指揮搜索國防大學理工學院及葛明德住處等地，以被告身分帶回葛明德、張姓股東及廖姓女會計，另以證人身分帶回7人一併訊問，全案朝研究經費相關詐欺罪嫌方向偵辦。

桃園地檢署今天上午表示，經檢察官訊問後，就涉嫌詐欺等罪嫌部分，葛明德、張姓股東及廖姓女會計各具保5萬元、5萬元、3萬元，至於葛明德涉嫌申請專利部分，經初步調查後，尚未查得專利申請涉及的研發計畫與國防秘密有關。（編輯：方沛清）1140320