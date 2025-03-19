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柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
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特勤警官涉洩總統行程遭訴 移審南院10萬元交保

2025/3/19 17:10（3/19 17:38 更新）
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保六總隊外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者張榮祥台南19日電）保六總隊借調特勤中心曹姓警官，涉嫌洩漏總統賴清德行程，違反規定停職，台南地檢署偵辦聲押獲准，昨天偵結起訴，今天移審台南地方法院，地院裁定以新台幣10萬元交保。

台南地院今天指出，曹姓警官涉犯違反國家機密保護法等罪嫌，坦承犯行，且有相關事證可佐，犯罪嫌疑重大，但已無羈押必要，裁定以10萬元交保後，停止羈押。

南檢去年偵辦曹姓警官涉犯洩密、國家機密保護法等案件，搜索曹姓警官住所等處，訊後認定犯嫌重大，有串供、滅證之虞，向台南地院聲押禁見獲准，地院又裁定今年2月9日起延長羈押2個月並禁見。

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南檢昨天偵結，以曹姓警官涉犯國家機密保護法第32條第1項洩漏交付國家機密、刑法第132條第1項公務員洩漏國防以外秘密消息等罪嫌，依法提起公訴，今天移審台南地院。

保安警察第六總隊第一警官大隊曹姓警官，去年5月20日借調特種勤務指揮中心期間，涉嫌洩密等案，12月8日遭特勤中心解編後，歸建保六總隊。（編輯：謝雅竹）1140319

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