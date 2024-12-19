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特勤警官涉洩密總統行程 調回保六總隊停職

2024/12/19 12:30（12/19 13:34 更新）
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保六總隊外觀。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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（中央社記者劉建邦台北19日電）保六總隊表示，借調特勤中心曹姓警員涉洩密等罪遭羈押案，曹姓員警涉洩密後遭解編歸建，法院12月裁定羈押禁見，曹姓員警違反規定停職，後續配合特勤中心及檢方偵辦。

媒體報導，檢調近來偵辦另起案件時，發現其中1名涉案人的手機有總統賴清德的相關行程，如不公開行程、接見人士名單、維安警力部署、車隊移動路線等。檢調發現洩漏資訊來自保六總隊曹姓警官。

保安警察第六總隊今天發布新聞資料指出，第一警官大隊借調特勤中心曹姓警務員涉嫌洩密等罪遭羈押案，曹姓員警自5月20日借調特種勤務指揮中心期間，涉嫌洩密等案，12月8日遭特勤中心解編後，歸建保六總隊。

保六總隊表示，經法院認為曹姓員警涉洩密罪嫌重大且有串證之虞，12月9日裁定羈押禁見，因此案仍在偵查中，後續將配合特勤中心及檢調單位偵辦。

保六總隊指出，曹姓員警遭羈押，立即依警察人員人事條例停職處分，秉持毋枉毋縱、依法究辦的原則，徹查到底，展現淨化團隊決心，以維護警譽。（編輯：張銘坤）1131219

#保六總隊
#賴清德
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