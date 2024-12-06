憲兵洩密遭起訴 國防部：中共滲透攻堅從未停頓

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（中央社記者吳書緯台北6日電）國軍4名士官兵涉嫌轉售軍中資料給中國，賺取報酬，遭北檢依違反國安法等罪嫌起訴。國防部今天表示，本案是接獲官兵主動檢舉，即通報國安局統合國安團隊實施專案調查，中共對台滲透攻堅從未停頓，4名士官兵叛國不法勢將受民眾唾棄。

國防部接獲檢舉，指憲兵211營賴姓、黎姓、林姓士官及國防部資通電軍陳姓士兵，涉嫌轉售軍中資料給中國情報工作人員，賺取報酬近新台幣200萬元。北檢今天依違反國安法等罪嫌起訴4人。賴姓、黎姓士官與陳姓士兵皆已退伍，林姓士官今年8月間下士停役。

國防部今天表示，民國112年7月間，政戰局接獲官兵主動檢舉，陳姓退役上兵等人遭利誘，吸收現、退役官兵發展組織，即通報國安局，統合調查局及憲兵指揮部等國安團隊，實施專案調查；並於113年8月報請台北地檢署指揮偵辦，共同合作偵破不法組織。

國防部說明，案經台北地檢署檢具事證，分別以涉犯國安法及刑法等罪責偵結起訴，現已進入司法程序。基於偵查不公開原則，相關案情國防部不予評論。

國防部強調，盱衡當前安全情勢，中共對台滲透攻堅從未停頓。陳姓士官兵等人叛國不法，勢將受民眾唾棄；另為積極防制敵諜活動，國軍也將持續反情報教育，擴大全民保防宣導作為，建立民眾安全意識，並與國安團隊密切合作，發揮聯防功能，共同提升國家安全韌性。（編輯：蘇志宗）1131206