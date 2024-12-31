加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
共諜案
新聞專題
共諜案1/106
首頁 / 社會

退役少校共諜案 李海鵬更一審判刑12年、李文生15年

2024/12/31 22:04（12/31 22:15 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
示意圖。（中央社）
示意圖。（中央社）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉世怡台北31日電）退役少校李海鵬涉透過時任花蓮空軍少校李文生取得機密，交付共軍對台人員，高院今天依國家機密保護法判李海鵬12年徒刑，依幫助敵人間諜從事活動罪判李文生15年徒刑，可上訴。

李海鵬另要求服役期間的長子李輿聖、次子李輿靖收集軍中機密文書，李輿聖被依陸海空軍刑法的交付職務上所持有或知悉的軍事機密罪，判刑2年1月；次子李輿靖則被依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜從事活動罪，判刑10年6月。

此外，陸軍通訓中心上校陳士通因職務持有陸軍通訓中心官兵名冊，涉嫌於民國104年12月立委選舉期間，以新台幣2萬元出售按人員住址歸屬的選區分類名冊給前趙姓立委，另經李海鵬陪同前往前陳姓立委服務處欲以新台幣5萬元販售，但未獲同意。高院依公務員假藉職務上權力故意犯修正前個人資料保護法2罪，判陳士通8月徒刑。

台灣高等法院判決指出，李海鵬於民國79年8月底自陸軍少校行政官退役，從事仲介兩岸官員參訪交流規劃等工作；97年起，李海鵬向時任花蓮空軍防空砲兵少校後勤官李文生表示，正在幫大陸收集軍中資料，李文生貪圖金錢賄賂應允，還簽寫「願支持兩岸和平統一」等字句便條給李海鵬轉交以示效忠。

李文生接續把職務上所掌管接觸屬 「密」、「機密」等級文件，以紙本或數位相機翻拍儲存於記憶卡或隨身碟後，交付李海鵬轉交中共解放軍對台工作人員「朱O」等人，並收取1萬美元報酬，另接受招待赴韓國旅遊。

此外，李海鵬考量李文生將退休，自99年5月起，要求在陸軍裝甲旅服役的次子李輿靖洩漏軍事有關情報，並使次子配合簽寫類似「願支持兩岸和平統一」等字句於便條紙上以示輸誠；李輿靖收集多項軍事機密等級文書，私下攜出營區，再掃描轉為數位電子檔，存入記憶卡後交付李海鵬轉交中共人員，並收取報酬。

高院指出，民國101年間，李海鵬與妻子、李輿靖及其女友接受中共免費招待赴馬來西亞旅遊並會面中共人員。李輿靖明確知悉李海鵬為中共間諜，返台後仍持續將軍事資料交付李海鵬。

另方面，李海鵬要求在馬祖防衛指揮部任職的長子李輿聖交付機密文件，李輿聖擅自從營區辦公室抽屜內，抽取某次軍中演訓會議留存的軍事機密文書，並以快捷郵件寄給李海鵬；次子李輿靖再協助轉成數位電子檔，存放記憶卡或隨身碟內，交由李海鵬攜赴大陸地區，交付予中共人員，以獲取報酬。

高院審酌，被告5人都曾是職業軍人，國家、責任、榮譽均為軍旅生涯中一再受洗禮薰陶的信念及價值，竟均罔顧國家栽培，李海鵬甘為中共間諜，應予嚴厲非難，依被告犯後態度、犯罪情節分別依法量刑。（編輯：蕭博文）1131231

延伸閱讀
中國暨大台灣校友會幹部涉共諜案 二審判刑計1年7月憲兵遭中國情報人員吸收洩密 4士官兵涉違國安法遭訴黑道宮廟主委涉共諜 利誘軍人拍攝投降影片遭訴國防部：現退役人員涉共諜案件 官兵檢舉占87%空軍退役上校劉聖恕當共諜吸收軍官 判刑20年定讞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
211營憲兵洩密給中國 總統府：譴責叛國行為
27
更多編輯台推薦新聞：