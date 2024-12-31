退役少校共諜案 李海鵬更一審判刑12年、李文生15年

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（中央社記者劉世怡台北31日電）退役少校李海鵬涉透過時任花蓮空軍少校李文生取得機密，交付共軍對台人員，高院今天依國家機密保護法判李海鵬12年徒刑，依幫助敵人間諜從事活動罪判李文生15年徒刑，可上訴。

李海鵬另要求服役期間的長子李輿聖、次子李輿靖收集軍中機密文書，李輿聖被依陸海空軍刑法的交付職務上所持有或知悉的軍事機密罪，判刑2年1月；次子李輿靖則被依陸海空軍刑法幫助敵人之間諜從事活動罪，判刑10年6月。

此外，陸軍通訓中心上校陳士通因職務持有陸軍通訓中心官兵名冊，涉嫌於民國104年12月立委選舉期間，以新台幣2萬元出售按人員住址歸屬的選區分類名冊給前趙姓立委，另經李海鵬陪同前往前陳姓立委服務處欲以新台幣5萬元販售，但未獲同意。高院依公務員假藉職務上權力故意犯修正前個人資料保護法2罪，判陳士通8月徒刑。

台灣高等法院判決指出，李海鵬於民國79年8月底自陸軍少校行政官退役，從事仲介兩岸官員參訪交流規劃等工作；97年起，李海鵬向時任花蓮空軍防空砲兵少校後勤官李文生表示，正在幫大陸收集軍中資料，李文生貪圖金錢賄賂應允，還簽寫「願支持兩岸和平統一」等字句便條給李海鵬轉交以示效忠。

李文生接續把職務上所掌管接觸屬 「密」、「機密」等級文件，以紙本或數位相機翻拍儲存於記憶卡或隨身碟後，交付李海鵬轉交中共解放軍對台工作人員「朱O」等人，並收取1萬美元報酬，另接受招待赴韓國旅遊。

此外，李海鵬考量李文生將退休，自99年5月起，要求在陸軍裝甲旅服役的次子李輿靖洩漏軍事有關情報，並使次子配合簽寫類似「願支持兩岸和平統一」等字句於便條紙上以示輸誠；李輿靖收集多項軍事機密等級文書，私下攜出營區，再掃描轉為數位電子檔，存入記憶卡後交付李海鵬轉交中共人員，並收取報酬。

高院指出，民國101年間，李海鵬與妻子、李輿靖及其女友接受中共免費招待赴馬來西亞旅遊並會面中共人員。李輿靖明確知悉李海鵬為中共間諜，返台後仍持續將軍事資料交付李海鵬。

另方面，李海鵬要求在馬祖防衛指揮部任職的長子李輿聖交付機密文件，李輿聖擅自從營區辦公室抽屜內，抽取某次軍中演訓會議留存的軍事機密文書，並以快捷郵件寄給李海鵬；次子李輿靖再協助轉成數位電子檔，存放記憶卡或隨身碟內，交由李海鵬攜赴大陸地區，交付予中共人員，以獲取報酬。

高院審酌，被告5人都曾是職業軍人，國家、責任、榮譽均為軍旅生涯中一再受洗禮薰陶的信念及價值，竟均罔顧國家栽培，李海鵬甘為中共間諜，應予嚴厲非難，依被告犯後態度、犯罪情節分別依法量刑。（編輯：蕭博文）1131231