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7退役軍官被中國吸收 顧立雄：沒有現役軍人涉案

2025/1/8 10:44（1/8 10:50 更新）
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示意圖。（中央社檔案照片）
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（中央社記者楊堯茹台北8日電）媒體報導，退役軍官屈宏義長期收受中國金援，吸收退役軍官並蒐集軍事據點機密，7人被依「國安法」起訴。國防部長顧立雄今天表示，沒有現役軍人涉案，但國防部嚴厲譴責被吸收的退役軍人，即使是備役或退役後，仍要對國家負有忠誠的義務。

鏡週刊報導，退役軍官、復康聯盟黨主席屈宏義長期收受中國金援，吸收軍職背景人員並建立內應組「武裝狙擊隊」，台中高分檢去年底偵結，依「國安法」對屈宏義和另6名退役軍官提起公訴。

立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄列席，繼續審查114年度中央政府總預算案附屬單位預算關於僑務委員會主管信託基金以及國防部主管非營業基金。

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顧立雄會前接受媒體聯訪時表示，沒有現役軍人涉案，但國防部嚴厲譴責被吸收的退役軍人，即使是備役或退役後，仍要對國家負有忠誠的義務。

顧立雄說，報導提及的案子還在偵查中，國防部不予置評。（編輯：蘇志宗）1140108

#共諜
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#顧立雄
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