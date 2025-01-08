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調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中
首頁 / 政治

復康聯盟黨收中國資金謀劃襲台 內政部：危害國安將聲請解散

2025/1/8 20:22（1/8 20:37 更新）
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復康聯盟黨徽。（圖取自內政部網頁party.moi.gov.tw）
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（中央社記者賴于榛台北8日電）復康聯盟黨主席屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人規劃武裝攻擊等。內政部表示，復康聯盟黨相關行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

屈宏義遭控收中國資金，吸收退役軍人擔任幹部，除找人參選立委，還到美國在台協會及4處軍事基地拍照、繪製座標圖交給中方，甚至規劃建立內應武裝力量，檢方偵辦後，今天依違反國安法等將屈男等7人起訴。

內政部今天透過新聞稿表示，復康聯盟黨行為構成危害國家安全及自由民主憲政秩序，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散，內政部也會同國防部與外交部，就防堵中國對台滲透與外國使館維安等相關事宜進行討論。

內政部指出，據媒體報導，復康聯盟黨負責人屈宏義因違反國安法，業經法院裁定羈押；戴姓副主席、黃姓中央常務執行委員、廖姓中央執行委員亦共同涉案，政黨已有危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序之情形，將依憲法增修條文及政黨法向憲法法庭聲請解散。

根據憲法增修條文第5條第5項規定，政黨之目的或其行為，危害中華民國之存在或自由民主之憲政秩序者為違憲。政黨法第26條規定，政黨有憲法增修條文第5條第5項之情事應予解散者，由主管機關檢具相關事證，聲請司法院憲法法庭審理之。

內政部說明，復康聯盟黨負責人屈宏義是退役軍官，卻結合在軍中的訓練與人際網絡，收受中國金援、吸收具軍職背景人員發展組織並充當內應，甚至謀劃組織武裝單位，意圖攻擊台灣軍事據點及外國駐處，此類以國家培育的專長技能破壞國家安定的行為，惡行重大，應予嚴懲。

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內政部強調，政黨的組織及運作應符合民主原則，並恪遵憲法規定及維護自由民主憲政秩序，屈透由政黨從事前述不法情事，不僅對自由民主憲政秩序造成威脅，也已違反憲法與政黨法所欲保障之政黨發展權利。

內政部呼籲，民眾組織政黨及從事相關活動，應拒絕中共利誘操控而淪為統戰工具，切莫從事有危害中華民國存在或自由民主憲政秩序行為。（編輯：張若瑤）1140108

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