調查局：查知部分國人領有中國身分證 擴大查察中

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（中央社記者謝幸恩台北8日電）調查局今天表示，已查知部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將依法函送內政部，並進一步擴大查察，呼籲國人勿落入中共的統戰陷阱，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯。

網紅八炯製播的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段誘拉台灣民眾申辦中國的身分證，中間人並稱已有十幾萬國人領有中國身分證。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，「中國統戰紀錄片」談及中國以補助及取得貸款等手段，引誘國人申辦「中華人民共和國居民身份證」，引起社會矚目，而調查局獲悉後極為重視此事，認為此舉不單純是違反法令，更涉及國家認同等國家安全問題。

新聞稿指出，為避免國安破口，調查局立即召開會議了解相關情形，並採取對應作為，務求防微杜漸，展現台灣政府維護國家主權、確保國人權益的嚴正立場，以反制中共對台灣的統戰滲透作為。

調查局指出，目前已查知確有部分國人領有「中華人民共和國居民身份證」或「居民戶口簿」，將依法函送主管機關內政部依職權查處，並將進一步擴大查察。

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調查局表示，國人在中國設有戶籍、領用「中華人民共和國護照」或持有「中華人民共和國居民身份證」，依台灣地區與大陸地區人民關係條例規定，將由戶政機關註銷其在台灣的戶籍，並喪失在台灣選舉、罷免等公民權，以及其他已在台灣設有戶籍才得享有的相關權利，包含健保、長照資格等，且原本的責任及義務並不會因此喪失或免除，國人在台所得將成為中國課徵目標，中國將隨時對其採取法律訴追，影響極為重大。

調查局強調，國人切莫落入統戰陷阱，應提高警覺，務須認清中共透過「赴中旅遊、落地招待」、「取得台胞證、居住證以便利在中生活、經商」等手段，逐步拉攏國人、混淆國人的主權認同意識，而應全力捍衛國家安全，確保台灣自由民主淨土不被敵對勢力侵犯，更要維護民眾最大的權益。（編輯：張銘坤）1140108