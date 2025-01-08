掩蓋真相點燃民怨 陝西蒲城事件越演越烈遭維穩

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（中央社記者邱國強北京8日電）陝西省蒲城縣職業教育中心1名學生2日墜樓身亡，因校方試圖隱瞞，引發中國近年來最大規模的警民衝突。但在當地官方協調外地特警介入下，衝突暫告平息，不少參與衝突的當地民眾被捕，相關人員及學生更被要求禁止出門。

如今，「蒲城」二字近日在中國網路上成為敏感詞彙，網路上能找到的大多數是官方通報。此外，號稱是死者黨姓學生母親錄製的一段短片也突然流傳，內容是呼籲民眾「不要相信謠言」，給她和學校「一片清靜」，官方「已經介入調查」，反而引起當局已出手維穩的更多質疑。

至於一度在中國網路上短暫流傳的現場警民對峙、群眾包圍、民眾訴求及相關爆料等影音、圖像及文字敘述，目前多被刪除殆盡。但不少中國民眾私下仍在議論此事，並關切事件進展。同時，據蒲城縣警方已動手逮捕參與抗議的當地民眾，被指為「秋後算帳」。

近年來，中國中小學校園學生離奇死亡的案件頻傳，校方及當地官方也慣常採取私下和解及強力維穩並用的方式試圖化解。然而，由於死亡的黨姓學生家屬想要了解真相遭校方攔阻，當地警方更以維穩為由公開介入，學校副校長試圖逃離現場反被民眾包圍毆打，導致中國基層社會本已存在的民怨一夕爆發，一發不可收拾。

但綜合中國網路訊息，蒲城縣眼見情況逐漸失控，7日起開始將事發的蒲城縣職業教育中心周圍約1公里的路口都予以管控，甚至在縣內許多農村的村口設置崗哨，不准村民隨意離開村內，似乎是在防止縣內民眾再前往事發地聚集聲援，引起不少農村民眾強烈不滿。

此外，更有蒲城縣民眾反映，蒲城縣官方7日入夜後從外地調來了特警，載運特警的黑色大巴就停在縣城一處飯店前，似是這些外來特警的落腳住宿之處；同時，當地警方也已開始逮捕參與抗爭者，有民眾指「參與打架的人被抓了一半」。

另外，當地學校透過老師通知所有學生家長，要求不許在事發的職教中心附近逗留，「若不聽勸解後果自負」，更要求家長立即匯報孩子當下的所在位置。

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另有未經證實的網路消息指出，眼見事情鬧大，當地官方向黨姓學生的家屬施壓，並提出人民幣200萬元（新台幣約900萬元）的鉅額賠償金，要求家屬自此噤聲。此後，中國網路6日深夜即出現自稱黨姓學生母親發表的短片，要求外界不要相信「謠言」，並給她和學校「清靜」，官方「已經介入調查」。

但中國網友普遍認為，從當事學生母親發表短片，到蒲城官方調動外地特警前往維穩，都象徵官方已經啟動維穩措施。只要真相沒有大白，這種維穩並沒有辦法解除民眾心中的疑惑，「危險因子」仍在，只是暫時被壓制住而已。（編輯：謝怡璇）1140108