劉世芳：台灣人涉領中國身分證 目前調查少於10人

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（中央社記者高華謙台北9日電）網紅揭露台灣人領有中國身分證引發關注。內政部長劉世芳今天說，根據調查局與移民署目前掌握資料，涉嫌拿中國身分證的人數少於10人，正陸續查證中，移民署將通知這些人在10天內說明，若查明屬實，將廢止戶籍。

網紅八炯拍攝的「中國統戰紀錄片」揭露中國以補助及可取得貸款等手段，誘拉台灣民眾申辦中國身分證，中間人並稱已有十幾萬國人領有中國身分證。

調查局昨天表示，已查知部分國人領有中國身分證或居民戶口簿，將依法函送內政部，並進一步擴大查察。

內政部今天下午舉行部務會議會後記者會。劉世芳表示，針對台灣人有無涉嫌拿中國身分證，調查局確實有以密件函送給內政部，若加上移民署正在調查的部分，總人數少於10人，正陸續查證中。移民署將通知這些人在10天內說明，如果查明屬實，將廢止戶籍，一切按戶籍法與國籍法規定辦理。

移民署長鐘景琨補充，移民署如果得知台灣人民在中國大陸設戶籍或領用護照，會通知當事人說明，如果查證屬實，會通報當事人所在地的戶政事務所，廢止在台戶籍，會依事證調查，如有違反相關規定會依法處理。

針對如何查證，鐘景琨說，部分案件有中國大陸身分證截圖，都會請當事人說明。

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劉世芳表示，有人會到移民署或調查局檢舉，只要檢舉案件有提出中國居住證、身分證等具體實證，移民署就會約談、詢問；目前重複檢舉某一人的狀況也很多。

劉世芳表示，不可能向中國確認哪些台灣人有中國身分證，「如果對岸提供假訊息怎麼辦」，就像先前處理前南投縣議員史雪燕解職案，中國國台辦就發表聲明質疑台灣進行政治操作，這無益於認定史雪燕是否具備台灣民選公職資格，就是一種政治語言；若當事人向移民署說明時說謊，將涉犯使公務員登載不實罪，可依法處置。（編輯：張均懋）1140109