內政部：5里長具中國籍 若未放棄將依法解職

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（中央社記者高華謙台北9日電）內政部查出5名里長具中國籍，去函鄉鎮市區公所依法辦理。內政部今天表示，5人都在北台灣，其中4人已上任滿1年，另1人則是後來補選就職；若查證屬實未放棄中國籍，將由鄉鎮市區公所依法解職。

內政部先前查核完議員與里長等民代身分後，發現5名里長具中華人民共和國國籍，已去函主管機關鄉鎮市區公所，須按照國籍法與戶籍法規定辦理。

內政部今天舉行部務會議會後記者會，民政司長鄭英弘表示，其中4名里長已上任滿1年，有1位是補選，還沒滿1年。皆已分別函請各縣市政府與鄉鎮市區公所須依國籍法第20條規定，請當事人說明有沒有依規定在就職前放棄中華民國以外的國籍，且在就職1年內是否提出已放棄其他國籍證明文件，如果經查證未放棄中華人民共和國國籍，由鄉鎮市區公所解職。

內政部長劉世芳說明，這5名里長都集中在北台灣，有些鄉鎮市區公所回函詢問戶籍法或國籍法怎麼規範，內政部也都有再次說明。

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至於是否有限期處置時間。鄭英弘回應，依規定，由鄉鎮市區公所查明後，若當事人沒有依國籍法規定提出放棄其他國籍證明，鄉鎮市區公所就要立即處理，因此要看各鄉鎮市區公所處理時程。

國籍法第20條規定，中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職；已擔任者，除立法委員由立法院解除公職；直轄市、縣市、直轄市山地原住民區、鄉鎮市民選公職人員，分別由行政院、內政部、直轄市政府、縣政府所解除公職；村里長由鄉鎮市區公所解除公職外，由各該機關免除公職。（編輯：張若瑤）1140109