台灣人民不得在陸設戶籍 陸委會：10年註銷679人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李雅雯台北2日電）陸委會副主委兼發言人梁文傑今天重申，根據兩岸條例規定，台灣人民不得在陸設有戶籍或領用大陸護照；不然將被註銷台灣戶籍、身分證、護照等，過去10年註銷679人。

大陸委員會（陸委會）2日下午召開例行記者會，梁文傑於會上做出上述表示。

梁文傑表示，根據兩岸人民關係條例（兩岸條例）規定，台灣人民不得在陸設有戶籍或領用大陸護照；不然將註銷台灣戶籍、身分證、護照等，從2014年1月至2023年12月止，計註銷679人戶籍。

網紅八炯等人拍攝影片內容指稱目前有20萬名台灣民眾拿到大陸身分證，梁文傑回應，據說背景為詐欺犯的林金城在影片中宣稱有20萬人拿到大陸身分證，這部分正由相關單位研究、調查說法是否屬實。

梁文傑對於有20萬人拿到大陸身分證的說法提出質疑。

他說，根據中共中央相關法令，台灣人在陸申請戶籍、身分證時，必須繳交台灣的身分證、護照，才能夠拿到大陸的身分證等證件，倘若如林金城所言，不用繳交台灣的身分證等證件即可領取大陸身分證，這是不是涉及地方人員的違法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

梁文傑提到，必須質疑是否有中國大陸地方人員違法、勾結銀行進行詐貸活動，對於前往申請戶籍、身分證或居住證的台灣人給予額外貸款等，大發「統戰財」；也要質疑大陸的中央政府究竟知不知道這樣的情況，又或是其默許，相關訊息尚待了解。

梁文傑指出，關於跆拳道運動員李東憲被指涉領用大陸身分證一事，內政部移民署已經去函要求其陳述意見，倘若逾期沒有陳述，主管機關將會撤銷李東憲在台灣的戶籍，也就是撤回身分證、護照等，也不能再投保健保。（編輯：張淑伶）1140102