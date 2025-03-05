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遭控受招待赴中國旅遊 主揪北市里長不起訴確定

2025/3/5 08:46（3/5 09:18 更新）
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示意圖。（中央社）
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（中央社記者謝幸恩台北5日電）北市文山區21名里長112年接受中國上海市台辦招待到上海旅遊，被控違反反滲透法，北檢處分不起訴，並把其中安排行程的曾姓女里長依職權送再議，高檢署昨天駁回再議確定。

根據台北地檢署調查，民國112年2月間，時任文山區里長聯誼會長的曾姓里長，以文山區與上海市崇明區為姊妹區為由，規劃交流團，邀集多名里長前往上海，參加者僅須自付機票及旅行社代辦費共新台幣1萬5000元，其餘住宿、交通等費用由上海市台辦負擔。

曾女負責與上海市台辦聯繫行程細節，現任文山區里長聯誼會會長劉姓里長則協助訂購機票並招募團員。112年9月間，曾、劉與19名里長及家屬搭機前往上海，期間由上海市台辦安排專車接送，參訪崇明區、松江區等地。

檢方查出，此團在上海期間，中方曾舉辦「崇台社區合家歡聯歡會」，現場懸掛「崇台社區一家親」「兩岸同胞心連心」布條，並有中國台辦官員致詞；在另一場活動中，主持人帶領現場人員高喊「兩岸一家親」口號。

曾女返台後仍與上海市台辦聯繫，曾應中方要求提供國民黨文山區黨部主委宋苡瑋資訊，並於同年11月出席宋舉辦的固本會報，會中高喊賴士葆加油、國民黨凍蒜等口號，因此遭檢舉違反反滲透法及公職人員選舉罷免法。

檢方指出，21名里長的確受到中方食宿招待，「兩岸一家親」口號雖為中方創設，但台灣也有政治人物公開使用，表達對中國釋出善意，因此21人供稱發言是希望大家都好，並非毫無憑據。

檢方表示，台北市文山區與上海市松江區曾簽署交流合作備忘錄，此次行程出發前，曾、劉以姊妹區交流、公益參訪等名義開放所有里長報名，未限定黨派參加。

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檢方指出，雖然交流期間有中方官員出席，但未涉及113年總統、副總統選舉，也未要求團員投票給特定候選人。此外，部份里長返台後雖有參與特定政黨造勢活動，但屬個人言論自由範疇，認定罪嫌不足，對21人處分不起訴。

北檢就曾女的部分依職權向台灣高等檢察署送再議，經高檢署審查後，認為一審見解無違誤，昨天駁回再議確定。（編輯：郭諭儒）1140305

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