保護台灣關鍵技術 教育部禁與中國北京理工等7軍工大學交流
2025/2/28 11:52（2/28 12:13 更新）
（中央社記者陳至中台北28日電）教育部今天表示，為保護台灣核心關鍵技術及科研成果，禁止國內大學與中國工業和信息化部主管的「國防七子」7所大學交流；不過，目前7校仍收錄在學歷認可名冊中。
教育部長鄭英耀20日在全國大專校院校長會議宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，包括位於廣州的暨南大學、位於福建的華僑大學、北京華文學院。
鄭英耀在自由時報今天播出「官我什麼事」專訪時進一步證實，有7所軍工大學也被列為嚴審的名單中，基本上禁止交流。
這7所學校為中國工業和信息化部主管，被稱為「國防七子」，包括北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。
鄭英耀表示，這7所學校都是不錯的學校，但對台灣來說，會擔心許多國防和科技上的關鍵技術可能有被竊取的風險，因此希望國內大學減少接觸。
鄭英耀並說，台灣高中職畢業生前往中國院校就讀，有時候會做出錯誤的選擇，這是來自於資訊不足，教育部未來會更積極地揭露資訊，在網路上和透過高中職加強宣導，讓學生、家長能夠更清楚掌握正確資訊。
教育部今天以文字訊息向中央社解釋，依據「台灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，與大陸地區黨政軍機關構進行合作行為，須報經主管機關許可。
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教育部指出，除了直屬中國統戰部的暨南大學、華僑大學、北京華文學院非單純教育學術取向的學校外，也有屬工業和信息化部的北京理工大學等7校，與中方國防軍事工業密切相關。
教育部表示，為保障學生學習權益，保護台灣核心關鍵技術及科研成果，國內大學校院與此類具有黨政軍屬性的學校進行交流與合作，可能帶有特定的政治目的，均屬不宜。（編輯：唐聲揚）1140228
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