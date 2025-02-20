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教育部不採認中國統戰部3校學歷 可協助在學生轉學

2025/2/20 17:59（2/20 19:31 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者許秩維宜蘭20日電）教育部今天宣布，禁止國內大學與廣州暨南大學等3所隸屬中國統戰部的學校交流；今天後入學這3校的學生，學歷將不予採認，在學生若想回台，教育部會盡力協助轉學。

教育部長鄭英耀在全國大專校院校長會議宣布，將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，目前已知有位於廣州的暨南大學、位於福建的華僑大學、北京華文學院3校。

鄭英耀在下午記者會中說明，華僑大學過去的學歷就沒有被教育部採認，北京華文學院對台灣學生的吸引力應該不大，但廣州暨南大學過去是不錯的學校，到2019年則隸屬於統戰部，辦學宗旨、學校經營及人才培育可能和原本國際認可的學術大學產生落差。

鄭英耀提到，有些學校先前和廣州暨大等校有交流，但過去教育部並未禁止，今天宣布後生效，相信學校都會配合辦理，如在宣布後違反規定，可能會從獎補助款課責；今天宣布後入學這3校的學生，教育部將不予採認學歷，若正在就讀的學生想回台灣，教育部會尋求學校協助。

根據教育部資料，目前在華僑大學就讀的台生約600人，在廣州暨南大學就讀的台生約1500人。

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教育部高等教育司長廖高賢補充，教育部自民國100年後公告大陸地區高等學校認可手冊，也有排除軍事校院，這3校改隸屬於統戰部後，也會從認可名冊中剔除，在教育部今天宣布後入學這3校的學生，學歷將不予採認。

至於這3校的校友或目前的在學生，廖高賢指出，只要符合教育部的採認辦法相關規定，仍會採認其學歷；目前在這3校大學部的在學生若想回到台灣升學，教育部會盡力協助轉學。（編輯：管中維）1140220

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教育部長鄭英耀（圖）20日在宜蘭出席114年全國大專校院校長會議記者會，宣布自20日起，入學3所隸屬中國統戰部的學校的學生，學歷將不予採認。中央社記者許秩維攝 114年2月20日
教育部長鄭英耀（圖）20日在宜蘭出席114年全國大專校院校長會議記者會，宣布自20日起，入學3所隸屬中國統戰部的學校的學生，學歷將不予採認。中央社記者許秩維攝 114年2月20日
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