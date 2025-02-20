廣州暨大隸屬中國統戰部 暨大：將移出交流名單

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（中央社記者鄭維真南投20日電）教育部將禁止國內大學與隸屬於中國統戰部的學校合作或交流，且學歷將不採認；國立暨南國際大學今天表示，與廣州暨南大學合作備忘錄已到期，不再續簽，並將從交流名單中移除。

教育部長鄭英耀上午在114年全國大專校院校長會議會前受訪表示指出，隸屬於中國統戰部的學校屬於特殊目的，停止合作是必要的，例如中國的華僑大學、廣州暨南大學和北京華文學院目前皆隸屬於中國統戰部，國內大學與前述幾所學校的學術研究合作交流應被禁止和限制，未來教育部不會採認其學歷。

國立暨南國際大學副校長曾永平下午接受中央社記者訪問時表示，與廣州暨南大學所簽署的合作備忘錄，皆已於2月16日到期，學校未再續簽，目前沒有任何學生在廣州暨大交換，學校也沒有廣州暨大的學生。

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曾永平說，過去合作備忘錄以學術交流、學生交換、老師互訪等內容為主，去中國的學生大約1年1、2人，近年配合政府新南向政策，東南亞國家對學生的吸引力較大，後來學校進行定位調整，赴海外實習、研修的學生選擇歐美國家居多。

曾永平表示，學校會遵循教育部規定，不再與廣州暨大繼續簽署合作備忘錄，並會從交流學校名單中移除。（編輯：陳清芳）1140220