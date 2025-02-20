教育部禁3陸校 陸委會：應對統戰隨時警惕

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（中央社記者李雅雯台北20日電）教育部宣布，禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作。陸委會今天表示，統戰部做為學校上級單位，勢必有其必須達成績效指標，台灣對統戰必須隨時警惕。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

教育部宣布，禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作，被點名3所學校包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院；廣州暨南大學學歷將不再被教育部採認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。

梁文傑表示，這3所學校直屬統戰部管理，背後有些歷史淵源，例如華僑大學早期為針對東南亞華僑，1990年代後開始瞄準港澳台學生；廣州暨南大學則是提供台灣學生很「優惠的」入學方案，只要是直屬統戰部學校，自然會有一些疑慮。

梁文傑提到，統戰部做為學校上級單位，勢必有其KPI（關鍵績效指標）必須達成，倘若在這些學校就讀，畢業後返台從事統戰工作的話，「我們並不意外」；也是由於這樣的考量，教育部才會特別提出這一點。

梁文傑強調，從陸委會立場來看，更在意的是有單位團體或公司居間中介、招攬台灣高中職學生赴陸就學，這樣的行為在兩岸條例不被允許。希望台灣學生赴陸就讀應該選擇由中國大陸教育部所轄、較為正規的學校。

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查閱華僑大學官網可發現，學校合作夥伴包括美國伊利諾大學芝加哥分校（University of Illinois at Chicago）、日本早稻田大學等知名學校，這些學校是否也有被滲透統戰疑慮？

梁文傑回應，台灣與美國、日本等國家情況不同，台灣對於中國大陸統戰作為必須小心翼翼，美國、日本等國家有其自己考慮，這與台灣狀況不一樣。（編輯：吳柏緯）1140220