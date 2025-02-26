擬納管中國大陸居住證 陸委會：混淆人民身分必須應對

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（中央社記者李雅雯台北26日電）陸委會擬修正兩岸條例，納管台灣民眾在陸申領居住證等狀況，中國大陸國台辦聲稱，這是對於兩岸關係的嚴重挑戰；陸委會今天回應，對岸抱有混淆兩岸人民身分目的，必須加以應對。

大陸委員會（陸委會）26日下午透過書面表示，中共為了推動融台措施，甚至透過台灣在地協力者以各種促銷方式招攬民眾赴陸申辦居住證等身分證件，混淆兩岸人民身分目的顯而易見，當然要有所應對。

中國大陸國務院台灣事務辦公室（國台辦）26日上午召開例行記者會。

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國台辦發言人朱鳳蓮聲稱，「民進黨當局」故意混淆台胞證、居住證等證件概念，「目的是威脅恐嚇台灣民眾，干擾破壞兩岸人民往來和交流」；擬以此為藉口修正兩岸條例，這是對兩岸關係的嚴重挑戰。

陸委會副主委兼發言人梁文傑20日在例行記者會上表示，中國大陸2018年推出台灣民眾申領居住證政策，申領居住證必須滿足一些條件，例如在陸居住半年以上、有正當職業、有居所等；近來觀察到，中國大陸對於申領居住證條件「愈放愈寬」，政府必須有所因應。（編輯：邱國強）1140226