擬納管陸居住證 陸委會：隱蔽性高有執行難度

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（中央社記者李雅雯台北20日電）陸委會研擬修正兩岸條例，納管民眾申領中國大陸居住證等狀況。陸委會副主委梁文傑今天表示，申領案例隱蔽性高，確實有執行難度，目前正在想一套較好的處理應對方式。

大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由梁文傑主持。

梁文傑表示，中國大陸在2018年推出台灣民眾申領居住證政策，申領居住證必須滿足一些條件，例如在陸居住半年以上、有正當職業、有居所等；近來觀察到，中國大陸對於申領居住證條件「愈放愈寬」，政府必須有所因應。

他提到，目前在台還有代辦居住證狀況，有些業者打著名號說可以帶著民眾赴陸辦銀行卡、辦居住證等，顯然沒有滿足中國大陸申領條件，卻也可以去申領；目前正在跟專家學者討論研擬相關納管措施。

梁文傑坦言，由於在陸申領居住證的隱蔽性很高，如同有些逃漏稅的人，硬是藏起部分所得，不讓國稅局追到，查證申領居住證個案有困難，所以必須想一套較好的處理應對方式；難以追蹤個案也是行政院曾討論過納管，卻未能推動的原因。

他表示，倘若中國大陸發放居住證對象僅是在陸台商等台灣民眾，依據原有條件執行，可能影響不大；不過發放條件卻是愈來愈寬鬆。若欲取得對岸身分，在福建申領也不用繳回台灣身分證件，這些作為讓人頗感疑慮，必須提出相應對策。

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梁文傑強調，若要對於申領中國大陸居住證的台灣民眾課以權利義務，必須修正台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例），目前正在研擬中；倘若領有中國大陸身分證或護照，查到就是取消台灣身分。

梁文傑提到，目前將會先針對公務人員持有中國大陸居住證等狀況加以了解，一方面是理論上來說，台灣公務人員不會有在陸居住半年以上可能性；另一方面是為了維持國家忠誠度。（編輯：吳柏緯）1140220