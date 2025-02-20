教育部禁3陸校 陸委會：藍綠應一致警惕統戰
2025/2/20 18:35
（中央社記者李雅雯台北20日電）教育部宣布，禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作，國民黨主席朱立倫批評此舉為惡劣政治動機；陸委會副主委梁文傑下午回應，警惕統戰滲透等作為，兩黨應該一致。
大陸委員會（陸委會）20日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。
教育部宣布，禁止大專院校與中國大陸統戰部所轄學校交流合作，被點名3所學校包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院；廣州暨南大學學歷將不再被教育部採認，華僑大學、北京華文學院原就不在認可名單中。
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朱立倫今天上午批評，不要有那麼多惡劣政治動機，兩岸觀光被搞爛，兩岸學術交流也要故意透過一些特定方式來打擊。台灣學生赴陸就讀為正常兩岸學生交流，如果特地去標籤化，教育部乾脆宣布所有中國大陸學校不合法，禁止陸生來台就讀。
對此，梁文傑表示，台灣走過70幾年，這是靠自身努力與警惕才能生存下來，「哪一天我們失去了警惕，台灣可能就很難存在」；如果今天執政的是國民黨，很多政策應該也是一致的，必須警惕對岸統戰作為、防止滲透、加強國防等，兩黨在這些部分應該是一致的。（編輯：楊昇儒）1140220
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