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清查持陸證件狀況惹師反彈 陸委會：依法行政

2025/3/4 19:34
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（中央社記者李雅雯台北4日電）教育部協助清查公立學校人員持有中國大陸證件狀況，引發部分基層老師反彈。陸委會表示，政府對於現職教育人員進行宣導及清查，這是依法行政。

銓敘部、人事總處正在清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形，教育部也發文給公立學校要求人員填寫具結書，保證未有在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證。

學校近期陸續轉知校內人員，引發部分基層老師反彈。一名不願透露姓名在台北市某間公立國小任教老師4日對中央社表示，有些老師對於這項要求很反感、很反彈，有種「人人都有嫌疑」的不被尊重感覺。

他表示，對於政府「大清查」作法不太認同，感覺很不被尊重，被要求簽什麼具結書就得簽，二來是「政府怎麼會要求我得自己證明些什麼」，整個程序讓人感到很粗暴，一紙來文就得配合。

另一名在新北市某間公立國小任教老師對中央社提到，這類調查出現在軍事、國防相關機關會讓人覺得合理，跑到校園要求老師做這方面的釐清，讓人感到有些「天外飛來一筆」；對於簽署具結書的要求，沒有配合意願，似乎卻又不得不配合。

大陸委員會（陸委會）4日透過書面回應，政府對於現職教育人員進行宣導及清查，這是依法行政，各級學校必須就聘任的教育人員確認符合現有法令。

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陸委會指出，「具結」只是宣導與清查方法之一，各級學校若有更為有效、簡便、並可確認當事人沒有法律所定不得任用的消極資格，歡迎提出。

陸委會強調，依據台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）規定，全體國民不得在中國大陸設有戶籍（領用身分證、定居證）或領用護照，違反者喪失台灣人民身分；喪失台灣人民身分者，不得擔任公教或公營事業機關（構）人員。（編輯：呂佳蓉）1140304

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