清查公務員持大陸證件 陸委會：鼓勵誠實告知

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（中央社記者李雅雯台北27日電）銓敘部、行政院人事行政總處清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形。陸委會今天表示，鼓勵誠實告知，倘若真有持中國大陸身分證等狀況，可循「楊姓士兵」模式寬待。

大陸委員會（陸委會）27日下午召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，銓敘部、人事總處正在清查公務人員持有中國大陸身分證、護照、定居證、居住證等情形；由於不允許國人有雙重身分，持有中國大陸身分證、護照，將會取消其台灣身分，「你就沒有辦法當公務員」。

梁文傑強調，過往這樣的情況很少見，由於先前有海軍楊姓士兵前例，所以必須做出大清查，如果可以如同楊姓士兵自動地回報，將可以循楊姓士兵模式，給予特殊處理；倘若日後才被查出來，那就沒有寬待空間。

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梁文傑提到，依據台灣民眾申領中國大陸居住證規定，當事人必須在陸居住滿6個月以上，台灣軍公教人員不太可能有赴陸長期居住狀況，所以若持有居住證，有必要說明怎麼拿到的；軍公教人員有義務遵循政府政策，希望誠實地、主動地告知。

楊姓士兵自主通報持有中國大陸身分證，原因在於家中長輩違背其意願替其申辦。考慮楊姓士兵沒有申領意願，取得證件時年紀尚小，加上其主動尋求政府協助，經過13日政府專案會議討論後，決議保留其台灣人民身分。（編輯：楊昇儒）1140227