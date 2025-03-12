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「亞亞在台灣」居留許可廢止 劉世芳：言論自由不是武統藉口

2025/3/12 10:00（3/12 10:18 更新）
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網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，已廢止她在台依親居留許可。（圖取自亞亞在台灣抖音網頁douyin.com）
網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，已廢止她在台依親居留許可。（圖取自亞亞在台灣抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者林敬殷台北12日電）中配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論遭檢舉，移民署認定違反兩岸人民關係條例及相關規定，昨天廢止她在台依親居留許可。內政部長劉世芳今天表示，言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武統、武力犯台藉口，觸犯到法律底線，就依法嚴格處理。

立法院今天召開全院委員會，針對行政院所提財政收支劃分法修法覆議案，邀行政院長卓榮泰及相關部會首長赴立法報告及備詢，劉世芳會前受訪時做上述表示。

劉姓中國籍配偶嫁來台灣，以「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，遭人舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談。移民署昨天「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉女在台依親居留許可，並依相關規定，5年不許可其再申請依親居留。

劉世芳表示，所有台灣人都知道言論自由不是天上掉下來的禮物，也不是武力統戰、武力侵犯台灣的藉口，這位網紅就依照兩岸人民關係條例來處理，大家也都了解，台灣社會觸犯到言論自由的底線，觸犯到法律底線的話，就用法律規定予以嚴格處理。

對於媒體詢問，有立委提案擬將中國籍配偶取得身分證時間從6年縮短成4年，從這個事件看來是否比較有風險。

劉世芳說，現在立法院在討論當中，站在內政部立場，目前不管是地緣政治或國際情勢上，風險越來越高，所以如果有任何立委提案的話，內政部會用事實來跟立委說，是不是可以不要這麼快就做任何更改。（編輯：蘇龍麒）11403012

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