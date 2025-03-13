陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署發函訪談
2025/3/13 14:47（3/13 15:18 更新）
（中央社記者黃麗芸台北13日電）陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片談武統遭檢舉，移民署廢止依親居留許可。據悉，因類似情況遭檢舉的還有陸配「恩綺」和「小微」，前者已赴移民署訪談，後者已收到通知函。
移民署11日表示，陸配劉女透過社群媒體「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，經查依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。
同樣涉及類似情況的還有陸配「恩綺」和「小微」，前者在「抖音」頻道帳號散布紅統言論，宣稱「祖國統一是不可擋」等內容；後者同樣在「抖音」頻道發表高舉五星旗宣揚台灣是中國的一部分等內容，都遭人向移民署等單位檢舉。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
據了解，移民署收到檢舉後，已依涉違反兩岸人民關係條例及相關辦法規定，照行政程序法相關規定，分別通知「恩綺」和「小微」至移民署陳述意見。
「恩綺」已完成訪談，移民署正依法調查，並會商相關機關討論處置作為；另，「小微」部分也已發函訪談時間，近期完成後將依相關程序進行後續調查和處置。（編輯：蕭博文）1140313
延伸閱讀「亞亞在台灣」居留許可廢止 劉世芳：言論自由不是武統藉口中配網紅「亞亞在台灣」居留許可廢止 卓榮泰：依親要愛他的親藝人轉貼「台灣必歸」 邱垂正：嚴厲譴責應立即停止賴總統：因應中國滲透與間諜威脅 恢復軍事審判制度中國勢力滲透台灣網紅圈邀免費旅遊拍片 媒合平台封鎖政治內容「亞亞在台灣」居留許可遭廢 移民署維護國安有前例「亞亞在台灣」依親居留廢止 仍可申請來台團聚
- 2025/03/13 15:08
- 陸配恩綺、小微涉武統言論 移民署發函訪談2025/03/13 14:47
- 2025/03/13 10:59
- 2025/03/12 10:00
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。
請繼續下滑閱讀
何建華涉受中共指示發展組織二審無罪 高檢署提上訴