移民署：「亞亞在台灣」若10天內未離境將強制出境

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（中央社記者黃麗芸台北16日電）「亞亞在台灣」劉姓陸配因公然鼓吹武統言論，遭移民署限期10天內離境，依此推算24日應為最後期限。對此，移民署副署長陳建成今天表示，若逾期滯台，將執行強制出境。

移民署今天舉行「新住民培力發展資訊網『培你迎向新生活』」記者會，媒體會後聯訪詢問，目前要求劉女限期出境相關進度為何。

陳建成表示，基於劉女鼓吹武統言論的行為，有危害國家安全及社會安定之虞，所以移民署要求劉女必須遵守限期離境的命令，屆時若不離境，將依法執行強制出境，強調依法行政的立場不變。

媒體追問，劉女長期在台卻仍未取得國民身分證，相關原因為何。陳建成說，一切都是按照法令執行，都依照相關規定辦理。

若按照移民署於昨天要求劉女限期10天內離境推算，24日應為最後期限，否則會強制出境。

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民進黨立法委員羅美玲稍早在活動致詞時提到，來自馬來西亞的她也是台灣的新住民，話鋒一轉，指總統賴清德曾說過「不管先來後到，只要認同台灣的價值，留在台灣努力，我們都是台灣的主人」，身為台灣的主人，就要好好的愛和保護這個國家。

羅美玲表示，內政部長劉世芳近日說「言論自由絕不是從天上掉下來的禮物」，應好好愛護台灣得來不易的民主自由，這都是前人所艱辛打拚的祥土，新住民應好好愛護、保護台灣這個國家。（編輯：李錫璋）1140316