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陸配網紅「亞亞在台灣」鼓吹武統 移民署要求出境

2025/3/15 09:57（3/15 10:12 更新）
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陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭遭舉報被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者劉建邦台北15日電）移民署今天表示，陸配劉姓女子用「亞亞在台灣」名稱，公然鼓吹中國以武力統一台灣等言論，先依法廢止劉女在台依親居留許可，管制5年內不得再申請，且已要求近日出境。

移民署11日指出，劉姓女子透過「亞亞在台灣」發布「遲遲不武統」等言論，依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」規定，以「有危害國家安全或社會安定之虞」廢止在台依親居留許可，且5年不許可再申請依親居留。

移民署12日完成劉姓女子依親居留許可廢止處分書，依全民健康保險法第9條規定，未具中華民國國籍或未在台設有戶籍，在台灣地區領有居留證明文件且在台居留滿6個月後，才符合參加全民健保資格。劉女因依親居留許可遭廢止，在台健保資格也同步取消。

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移民署今天發布新聞資料指出，針對劉姓女子公然鼓吹中國以武力統一台灣相關言論，此行為主張消滅台灣主權，為台灣社會所不容許，移民署嚴正譴責。

移民署表示，已依法廢止劉姓女子在台依親居留許可，並管制5年內不得再申請依親居留。劉女必須遵守移民署限期離境命令，屆時如不離境，將依法執行強制出境，以確保國家安全，維護社會安定。（編輯：郭諭儒）1140315

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