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藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們
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藝人唱和中共 賴總統：要珍惜台灣土地曾生養他們

2025/3/13 14:57（3/13 15:29 更新）
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總統賴清德（右）13日召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」；他也在會議結束後親上火線發表談話。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
總統賴清德（右）13日召開國安高層會議，主題為「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」；他也在會議結束後親上火線發表談話。中央社記者謝佳璋攝 114年3月13日
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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北13日電）台灣藝人於微博轉發央視「中國台灣省」貼文，總統賴清德今天說，台灣藝人在中國發展事業，在中國壓力之下的確有不容易地方，但他也希望在中國發展事業的藝人能夠尊重國家利益、尊重這塊土地上人民的感情，也要珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業。

賴總統今天召開國安高層會議，主題是「凝聚反併吞共識，因應中國統戰滲透」；賴總統在國安高層會議後，親上火線，發表敞廳談話，他提出5個面向、17個策略，並接受媒體提問。

針對近來有陸配網紅涉武統言論，被移民署廢止在台居留許可，賴總統說，鼓吹戰爭仇恨和強暴罪行，傷害自己的國家與國人，不是言論自由，是聯合國「公民與政治權利國際公約」所明確規範的犯罪行為，政府為了保護國人、保護國家，「應該做的事情就要去做」。

他說，台灣是移民社會，多年來有來自世界各地的人民來台灣，包括，從烏克蘭來的瑞莎，帶著台灣的小孩走上國際體操的殿堂；還有剛離世、來自美國的彭蒙惠一輩子投身台灣英語教育；來自美國的高柏鎧在籃球場上為台灣爭光；來自法國的白台瑞，是國際知名的科學家之一，正帶領台灣的學子進行生醫領域研究。

賴總統強調，不管來自哪裡或是什麼族群，只要認同熱愛這塊土地，就是這個國家的主人，都會歡迎他們，大家都是一家人；相反的，如果說做出傷害國家利益、傷害人民利益言論，不被人民所接受。

對於台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「中國台灣省」貼文，賴總統說，他很清楚，台灣的藝人在中國發展事業，在中國壓力之下的確有不容易的地方。

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但是賴總統強調，他希望在中國發展事業的藝人，也能夠尊重國家利益、尊重這塊土地上人民的感情，也要珍惜這塊土地曾經生養他們，讓他們具備現在的表演專業，一定要共同珍惜國家、珍惜這塊土地、珍惜民主自由的生活方式，這是最好的解決方式。

另外，對行政部門清查公務員有無大陸身分證遭質疑違憲方面，賴總統說，軍公教服公職對國家有忠誠義務，特別是國家面對來自中國的文攻武嚇，統戰滲透越來越嚴重，在這種狀況下，政府對軍公教人員做清查有其必要，「我也有聽到不少公務人員的反應，認為這是提供機會給他們，對這塊土地表達他們的愛心」。（編輯：林淑媛）1140313

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