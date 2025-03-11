陸配「亞亞在台灣」鼓吹武統被廢止居留許可 陸委會：應守台灣法律

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（中央社記者李雅雯台北11日電）內政部移民署今天表示，陸配劉姓女子在社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，廢止其在台依親居留許可。陸委會指出，尊重移民署行政調查結果，陸配在台應遵守台灣法律。

大陸委員會（陸委會）主委邱垂正11日晚於立法院全院委員會會議後受訪表示，以對待家人的心情歡迎愛護台灣的陸配來台灣生活，希望台灣能夠儘早成為陸配的安居樂業新故鄉；不過陸配在台灣要遵守台灣法律。

邱垂正指出，倘若在台陸配有違反台灣法律規定等情況，可能涉及危害國家安全跟社會安定時，必須要依法進行查處，尊重移民署依照法律規定做出行政調查與決定。

中國大陸官方媒體央視日前於微博發出貼文，寫下「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省#」，搭配一張寫有「台灣必歸」圖卡，數名台灣藝人也在個人微博頁面轉發。

邱垂正回應，最近發現極少數在陸發展台灣藝人唱和中共統戰立場有變本加厲情況，例如呼籲軍事威脅、消滅中華民國等，這種情境已經危害到國家安全，將依台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）查處，檢視這些藝人與中國大陸黨政軍是否有合作行為。

邱垂正強調，由於部分在陸發展台灣藝人長期居住在中國大陸，不排除有申領中國大陸身分證的可能性，關於這部分也會視個案情節進行查處；倘若確實具備中國大陸身分，將會依法註銷台灣身分。

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內政部移民署11日透過新聞稿表示，近期獲報劉姓女子在社群帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論，涉及違反兩岸條例與相關規定，基於調查事實及證據的必要，依據行政程序法相關規定通知當事人到場陳述意見、作成紀錄。

移民署指出，劉姓女子目前在台灣為依親居留身分，其公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」、「遲遲不武統」等言論，依法調查與會商相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，廢止劉姓女子在台依親居留許可，5年不許可其再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。（編輯：邱國強）1140311