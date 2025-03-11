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陸配網紅「亞亞在台灣」涉武統言論 移民署廢止在台居留許可

2025/3/11 19:32（3/11 19:45 更新）
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陸配網紅「亞亞在台灣」自揭被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
陸配網紅「亞亞在台灣」自揭被移民署約談。（圖取自抖音網頁douyin.com）
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（中央社記者黃麗芸台北11日電）陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，日前遭舉報被移民署約談。移民署今晚表示，經依法調查並會商相關機關後，將依法廢止其在台依親居留許可，擇期安排出境。

陸配網紅「亞亞在台灣」近日也在「抖音」的海外版本TikTok發布影音，自稱遭人惡意舉報疑涉統戰言論，被移民署約面談，並將訪談過程全揭露，質疑台灣言論自由受限，也擔憂相關居留證件會被廢止。

移民署晚間發布新聞稿表示，近期獲報有中國大陸配偶劉姓女子於其經營社群媒體帳號「亞亞在台灣」公然鼓吹武統言論。

移民署指出，政府尊重言論自由，但劉女公開發布「大陸武力統一台灣，已經不需要其他理由」及「遲遲不武統」等言論，影響社會安定，因此依法調查。

劉女目前在台灣為依親居留身分，移民署說，其公開發布涉武統言論，經依法調查並會商相關機關後，將依「大陸地區人民在台灣地區依親居留長期居留或定居許可辦法」第14條第1項第4款規定，「有危害國家安全或社會安定之虞」，廢止劉女在台依親居留許可。

同時，依相關規定，5年不許可劉女再申請依親居留，以維護國家安全及社會安定。

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據了解，考量劉女依親居留，家中仍有親人需要安置，人道考量給予時間安排親人狀況，再擇期安排出境。

移民署呼籲，特定人士切勿為提高網路流量牟利而發表不當言論，不僅可能觸犯相關法令，也浪費社會及行政資源；並嚴厲譴責任何傷害台灣民主體制行為。（編輯：林恕暉）1140311

#移民署
#統戰
#陸配
#武統
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