陸委會：強烈譴責藝人唱和中共消滅中華民國

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（中央社記者李雅雯台北8日電）台灣藝人於中國大陸個人社群微博頁面轉發央視「中國台灣省」貼文；陸委會今晚表示，嚴厲譴責少數台灣藝人唱和中共消滅中華民國主權，將依兩岸條例檢視、查處涉及違法狀況。

大陸委員會（陸委會）8日晚透過新聞稿表示，對於轉發中共官方相關貼文、唱和中共消滅中華民國主權的少數台灣藝人給予最嚴厲譴責，將依台灣地區與大陸地區人民關係條例（兩岸條例）相關規範進行查處。

陸委會表示，中華民國是主權獨立國家，台灣從來不是中華人民共和國一部分，少數台灣演藝人員為求個人在陸發展利益，多次唱和中共官方，損害國家主權，嚴重傷害台灣民眾情感。

陸委會指出，中共長期以政治意識形態控制藝文影視環境、審查演藝人員相關言行，每逢特定時刻，就會動員台灣藝人做政治表態，這種蠻橫作法凸顯兩岸體制的根本差異。

陸委會批評，在陸發展台灣藝人不應為了個人私利，傷害養育栽培他們的土地，部分藝人甘願成為中共對台統戰、消滅自己國家的棋子，在此給予最嚴厲譴責；將檢視這些藝人行為是否涉及與中共黨政軍合作有違反兩岸條例第33條之1情況。

中國大陸外交部長王毅7日於全國人大外交主題記者會上表示，聯合國大會於1971年以壓倒性多數通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國一切合法權利，將「台灣當局」代表從聯合國及一切機構中驅逐出去。

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王毅指稱，聯大第2758號決議解決包括台灣在內全中國在聯合國的代表權問題，杜絕製造「兩個中國」、或「一中一台」任何可能，台灣在聯合國唯一稱謂就是「中國台灣省」。

全國人大外交主題記者會後，中共官方媒體央視發出貼文、圖卡，寫下「一起轉發！這是台灣的唯一稱謂！#中國台灣省#」，數名台灣藝人接續於個人微博頁面轉發，包括侯佩岑、歐陽娜娜、林瑞陽、張庭、趙又廷、張韶涵、陳昊森與其他等人。（編輯：呂佳蓉）1140308