美國務院：中國濫用曲解聯大2758決議以孤立脅迫台灣

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓7日專電）北京再次曲解聯大第2758號決議，指台灣在聯合國的唯一稱謂是「中國台灣省」，台灣從來不是一個國家等；美國國務院今天對此表示，刻意濫用和扭曲這項決議是中國施壓行動的一環，意在將台灣孤立於國際社會。

中國外長王毅昨天回應「聯合國大會第2758號決議不等於一中原則，沒有明確定義台灣主權歸屬，沒有阻止台灣參與國際組織」這項說法時，作出上述表示。

王毅謬稱，台灣過去不是、今後更絕無可能是一個國家。鼓吹台獨就是分裂國家，支持台獨就是干涉中國內政，縱容台獨就是破壞台海穩定。

美國國務院一名發言人今天對此向中央社表示，聯合國大會第2758號決議並未限制任何國家與台灣實質交往的主權選擇。此外，這項決議也未排除台灣有意義地參與聯合國體系及其他多邊論壇。

這名發言人透過電子郵件指出，刻意誤用和曲解聯合國大會第2758號決議，是中國規模更廣泛的施壓行動一環，目的是使台灣孤立於國際社會。

聯合國大會第2758號決議 決議全文： 大會決議 2758（26）．恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利 大會， 回顧聯合國憲章的原則， 考慮到，恢復中華人民共和國的合法權利對於維護聯合國憲章和聯合國組織根據憲章所必須從事的事業都是必不可少的， 承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會5個常任理事國之一， 決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法占據的席位上驅逐出去。 1971年10月25日，

第1976次全體會議 資料來源：聯合國

聯合國大會1971年通過2758號決議，表明中華人民共和國是「中國在聯合國的唯一代表」，北京擴大解釋為「台灣是中國的一部分」、無需另有代表，大力壓縮台灣參與聯合國體系的空間。

近年美國國務院及學者紛紛點明中國錯誤解釋聯大2758、偷渡一中原則的現象，美前駐聯合國大使海利（Nikki Haley）去年訪台時也提到在聯合國第一線見到台灣遭中國排擠的種種，提出美國應與台灣一起要求聯合國召開相關聽證會。

美國跨黨派參議員連續兩年在國會提出決議，強調聯合國大會第2758號決議不代表世界接受北京對台主張；美國一中政策與中國的一中原則不同。

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北京主張的一中原則由3段論構成：世界上只有一個中國、中華人民共和國是代表中國的唯一合法政權、台灣是中國的一部分。

美國「一中政策」的關鍵則在「我聽到了，不代表我接受」，表述使用「認知」（acknowledge）一字：即「承認中華人民共和國為中國唯一合法政府，且『認知到』中方立場，也就是台灣是中國的一部分」。（編輯：唐佩君）1140308