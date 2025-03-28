美參院外委會通過法案 要求國務院檢視與台交往限制

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓27日專電）美國參議院外委會今天通過跨黨派「台灣保證實施法案」，要求國務院至少每5年檢視及更新與台交往規範，並於限期內向國會報告已廢除的相關自我限制，以恢復國務院強有力的台灣戰略。

聯邦參議院外交委員會今天召開工作會議，審議並通過由共和黨籍參議員柯寧（John Cornyn）及民主黨參議員昆斯（Chris Coons）提出的「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act）。

眾議院2023年高票通過同名法案，授權國務卿定期檢視對台交往準則，至少每2年向國會提出報告，內容列出廢除美台交往自我限制的機會與計畫。而柯寧及昆斯這次提出的版本在時程及做法上更為具體。

新版本要求修改2020年通過的「台灣保證法」（Taiwan Assurance Act），授權國務卿至少每5年對美台交往準則進行檢視，包括定期備忘錄「與台關係方針」（Guidelines on Relations with Taiwan）及相關文件，並將新方針發布給行政機構各部門。

根據法案，國務院須於完成檢視後的90天內，向參、眾院的外委會提交報告，內容需列出國務卿在更新版交往準則中所解除的自我限制。

「川普1.0」交棒拜登前曾廢除美國與台灣交往自我施加的限制，拜登上任後部分準則「歸位」。例如川普第一任期時，時任衛生部長艾薩（Alex Azar）訪台締造歷史，成為1979年台美斷交以來訪台的美國閣員中，總統繼位排序最高的一位。而從過4年的公開資訊來看，訪台官員多以時任美國在台協會（AIT）主席羅森柏格為主。

如今曾提出數項挺台法案的盧比歐（Marco Rubio）掌國務院，外界高度關注自我設限的去留。

昆斯3日提出這項法案，並透過聲明表示，美國對台灣的承諾必須透過「隨著印太區域現實變化而發展的方式」來支持。柯寧則說，中國對印太區域穩定及對「我們的朋友和盟友」台灣的威脅，正在不斷演變。

「我們的外交準則必須能夠跟上這項變化。」柯寧說，這項法案將有助美國「在我們最需要的時候」，恢復國務院強有力的台灣戰略。

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法案須在參院和眾院全體會議上通過，之後由總統簽署成法。跨黨派眾議員已於2月底提出對案，後續投票時程尚未公開。

除了「台灣保證實施法案」，民主黨籍眾議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）及共和黨籍參議員匡希恆（John Curtis）已在這週預告，將盡快提出「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act），援助因與台灣建立關係而容易受到中共壓力的國家。（編輯：陳慧萍）1140328