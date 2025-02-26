加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
早安世界》台灣晉級2026經典賽 火球男輪流飆速擊退西班牙
首頁 / 政治
台美關係
新聞專題
台美關係1/300
首頁 / 政治

美跨黨派眾議員提法案 全面解除美台交往限制

2025/2/26 07:44（2/26 08:06 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
美國3名跨黨派聯邦眾議員25日提出法案，要求國務院制定計畫解除美台交往限制。圖為美國國會大廈。 中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年2月26日
美國3名跨黨派聯邦眾議員25日提出法案，要求國務院制定計畫解除美台交往限制。圖為美國國會大廈。 中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年2月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞華盛頓25日專電）「川普1.0」交棒拜登前曾廢除美國與台灣交往自我施加的限制，拜登上任後部分限制「歸位」，如今盧比歐掌國務院，外界高度關注相關準則去留。3名跨黨派眾議員今天提出法案，要求國務院制定計畫解除仍存的限制。

共和黨眾議員華格納、民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今天提出「台灣保證實施法案」（Taiwan Assurance Implementation Act），要求國務院尋找機會解除美台交往仍然存在的自我限制，並制定具體計劃來落實。

根據法案，美國國務卿必須定期檢視對台交往準則，這些檢視及更新的評估必須說明現行準則是否能深化並擴大美台關係、體現雙邊關係價值、優點及重要性。

法案指出，對台交往準則也必須充分考量到台灣是一個民主夥伴，也是尊重普世人權及民主價值的自由開放社會。相關準則需確保處理與台灣關係的方式反映雙邊長期、全面且以價值為基礎的互動，及有助於和平解決兩岸議題。

華格納（Ann Wagner）透過聲明表示，中國執意要對台灣施加影響，並擴大其敵對影響力，損害全世界。 台灣是美國強而有力的夥伴，「我們不能也不會讓中國共產黨威脅我們在印太區域的盟友及資產。」

華格納說，這項法案將深化美台關係，並向世界發出「美國永遠不會向共產中國低頭」的訊息。

「美國現在比以往任何時候都更有必要向我們的朋友及盟友台灣展現堅定支持」，康諾里（Gerry Connolly）說。

劉雲平（Ted Lieu）則指出，這項跨黨派法案用意在確保政府在制定對台準則時諮詢國會，「將使我們能夠以更統一的方式協調美台關係，強化雙邊重要夥伴關係。」

他說，台灣是美國和國際社會的重要合作夥伴。隨著中國政府對美國區域夥伴及世界施加更大壓力，美國政府努力支持台灣至關重要。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！
2021年1月，時任美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo

蓬佩奧小檔案

  • 生日：1963年12月30日
  • 黨籍：共和黨
  • 學歷：哈佛法學院、西點軍校
  • 經歷：美國國務卿、中央情報局（CIA）局長、堪薩斯州聯邦眾議員、陸軍軍官
看更多
關閉
）在卸任前夕宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處與台灣官員會晤。

「台灣保證實施法案」2023年獲眾議院高票通過，但於參議院止步。（編輯：陳慧萍）1140226

#台灣
#拜登
#美國眾議院
#國務院
#劉雲平
#蓬佩奧
#民主黨
#共和黨
#美國
延伸閱讀
網站刪不支持台獨 美國務院：按例對外說明美台關係美挺台成國際組織會員 學者：打臉中國曲解2758決議美參眾議員批北京武器化聯大2758、混淆美國對台政策路透：川普解凍53億美元外援 含台灣8.7億
拜登
基石XL輸油管計畫曾遭拜登撤銷 川普籲即刻重啟川普擴大限制中美投資後 在美上市中概股大跌
台美關係
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
中國批美涉台立場倒退 外交部：老調重彈
56
更多編輯台推薦新聞：