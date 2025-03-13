美跨黨派參議員推台灣駐美代表處正名 體現全體台灣人利益

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）美國跨黨派參議員今天攜手提出法案，要求行政部門將「台北經濟文化代表處」（駐美代表處的正式名稱）改為「台灣代表處」。提案議員匡希恆指出，這體現駐美代表處代表台灣民眾，而非「台北市的經濟利益」。

共和黨籍的匡希恆（John Curtis）今天發布新聞稿表示，這項「台灣代表處法案」（ Taiwan Representative Office Act）強調美國對台灣民主的承諾，並提升美台關係清晰度。

新聞稿指出，台灣代表處法案提升了美台關係，同時維持美國的「一中政策」，與中國所主張的「一中原則」做出區隔。

匡希恆曾於台灣傳教，友台立場鮮明，台語流利。記者2月在國會詢問匡希恆美國對台灣的軍援是否有望解凍時，他就以台語回答，「台灣是好朋友，免驚啦」。

他今天透過新聞稿說，美國不應容忍來自中國的壓力，損害台灣民眾的利益，反而應該挺全球面臨威權政權壓迫的民主盟友與朋友。

他指出，透過法案將「台北經濟文化代表處」（Taipei Economic and Cultural Representative Office，TECRO）更名為台灣代表處（Taiwan Representative Office），承認台灣駐美代表處代表台灣人民，而不只是代表「台北市的經濟利益」。

民主黨籍的默克利（Jeff Merkley）則表示，台灣的民主對於印太區域的和平與穩定至關重要，美國必須持續尋求強化與台灣夥伴關係的機會。

默克利指出，「這項跨黨派法案體現美國長期以來支持台灣的承諾，正確地承認了台灣的地位。」

他說，美國必須持續發出強烈訊息，即美國將利用所有資源，與台灣等民主夥伴建立健康、堅實的關係。

為了維持與台灣的實質關係，美國國會1979年通過台灣關係法，強調美國對台灣安全與自治的承諾，並促成TECRO的成立，使其成為台灣駐美國的實質大使館。

根據匡希恆的新聞稿，TECRO在命名中選擇使用台北而不是台灣，是為了避免刺激中國。

2021年11月，美國的北大西洋公約組織（NATO）盟國立陶宛允許台灣開設非官方大使館，其中使用的名稱是「台灣」，而非中國偏好的「中華台北」。

北京因此對立陶宛發動連串經濟報復，但立陶宛頂住北京壓力，並未關閉代表處。據了解，拜登政府曾考慮將台灣駐美機構更名，但最終「卡在最後一步」，反對派認為更名只具象徵性，實質意義不大，因次最終未付諸實行。

法案也授權國務卿與台灣駐美機構協商更名事宜；生效後，所有美國政府文件、法律、地圖及紀錄中提到的「台北經濟文化代表處」，都將更新為台灣代表處。

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根據新聞稿，這項法案不會改變美國對台灣國際地位的立場。

匡希恆在上屆國會仍是眾議員時，與時任參議員、現任國務卿盧比歐（Marco Rubio）分別於兩院提出這項法案。（編輯：陳慧萍）1140313