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阻北京控半導體業 美眾院中國委員會主席籲美台合作

2025/3/13 07:19（3/13 07:58 更新）
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美眾院中國委員會主席穆勒納爾（左）11日出席聽證會時呼籲，與台灣等盟友組聯合戰線，阻止北京向全球傾銷補貼晶片。圖攝於2月25日 中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年3月13日
美眾院中國委員會主席穆勒納爾（左）11日出席聽證會時呼籲，與台灣等盟友組聯合戰線，阻止北京向全球傾銷補貼晶片。圖攝於2月25日 中央社記者鍾佑貞華盛頓攝 114年3月13日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓12日專電）美眾院中國委員會主席穆勒納爾昨天出席聽證會強調，中國製舊款晶片正以廉價攻勢大規模進入市場，可能會讓美國供應鏈更依賴中國，成為國安未爆彈。他呼籲與台灣等盟友組聯合戰線，阻止北京向全球傾銷補貼晶片。

美國貿易代表署（USTR）昨天對中國製造的「成熟製程」（legacy）晶片舉行公聽會，以決定是否加徵關稅。成熟製程晶片採用10多年前的舊製造方式，通常比用於AI裝置或精密的微處理器晶片要單純得多。

美國聯邦眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）今天發布穆勒納爾（John Moolenaar）出席公聽會的聲明，內容提到中國正向全球市場提供舊款晶片，同時迅速擴大高階晶片產能，已對美國企業構成威脅。

穆勒納爾也說，上述手法有種「華為模式」的「既視感」，也就是首先由政府補貼，以低於市場的價格生產產品，再大幅擴大產能，然後將過剩產能傾銷到全球，以降低價格，最後把競爭對手逐出市場，中共也因此控制關鍵供應鏈。

他也指出，中國國企獲得數十億資金來擴大產能，同時竊取美國企業的智慧財產權。例如2018年美國司法部就偵辦一家中國晶片公司被控竊取美光科技公司（Micron）智慧財產權的案件。

此外，中共也拒絕讓美國企業進入國內市場，使美國企業幾乎不可能在公平的環境中競爭。穆勒納爾表示，結果是中國已占全球半導體設備採購量的近50%，確保自身供應鏈優勢，讓其他國家落後。

他推估，到2030年，中國將控制60%的20-32奈米製程產能，以及近40%的10-16奈米製程產能。如果中國取得半導體產業的主導地位，將造成災難性後果。

穆勒納爾舉例，美國製造商一旦開始依賴中國製晶片，北京可能會將這些供應鏈「武器化」，在危機時期限制出口，中國近期對關鍵礦產出口的限制就是一例。

他說，美國經濟及工業也可能因此崩潰。美國公司正苦於與中國人為壓低的晶片價格競爭。如果不採取果斷行動，美國半導體製造業將會萎縮，導致產業容易受外國控制。

穆勒納爾還提到，舉凡戰鬥機到加密通訊，美國防禦系統依賴舊款晶片，如果中國主導半導體產業，將衝擊美國國防工業基礎。

他說，政府已採取措施限制中國獲得先進半導體技術，但也必須保護舊款晶片產業。

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穆勒納爾呼籲美國貿易代表署採取果斷行動，例如實施零組件關稅，確保任何在中國製造的晶片及其組件進入美國市場時需繳納關稅，以防止中國鑽漏洞。

穆勒納爾也建議美國與日本、韓國、歐盟和台灣等盟友密切合作，阻止中國傾銷補貼晶片到全球市場。建立聯合戰線對於確保公平競爭環境至關重要。（編輯：唐佩君）1140313

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