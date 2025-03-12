加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起連3天全台有雨 下週中部以北低溫10度
首頁 / 產經
AI人工智慧
新聞專題
AI人工智慧2/300
首頁 / 產經

輝達GB300下週問世 台供應鏈代工廠狂缺人掀徵才大戰

2025/3/12 18:18（3/12 18:54 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於17日至21日在美國舉行，有望發表GB300伺服器。圖為華碩去年展示GB200伺服器。（中央社檔案照片）
輝達（NVIDIA）GTC技術大會將於17日至21日在美國舉行，有望發表GB300伺服器。圖為華碩去年展示GB200伺服器。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北12日電）輝達GB200伺服器今年第1季才逐步量產，緊接著GB300即將問世，新舊平台轉換時間更緊湊，代工廠出現龐大的研發與測試人力需求，默默展開搶人大戰；伴隨AI浪潮，代工廠的產業地位和待遇提升，徵才不再是「挑人家剩下的」，已經可以「咬到一點肉」。

輝達（NVIDIA）將於3月17日至21日在美國聖荷西會議中心舉行GTC大會，有望正式發表新一代人工智慧（AI）伺服器GB300，台灣「電子五哥」代工廠包括廣達、緯創、英業達、和碩、仁寶將全數到齊參加GTC，為AI訂單暖身。

搶在GTC前夕，廣達為因應快速成長的AI業務需求、拓展研發能量，日前發出「英雄帖」大舉徵才，預計今年號召逾千名AI生力軍加入，網羅新鮮人及具備即戰力的轉職工作者。

在AI伺服器力拚後來居上的仁寶也不甘示弱，宣布今年將參與全台11所大學的校園博覽會，廣邀AI伺服器軟體、硬體、專案管理及業務等人才加入，今年對AI伺服器人才的需求較去年增加50%。

供應鏈人士告訴中央社記者，以代工業務為主的系統廠，在過去常被視為外商品牌公司或IC廠的「練兵房」，徵才往往只能「挑人家剩下的」。

然而風水輪流轉，供應鏈人士分析，近幾年搭上AI浪潮，代工廠的股價和市值跟著水漲船高，員工薪資及福利變得越來越好，更有機會吸引優秀人才，現在徵才可以「咬到一點肉」。

供應鏈人士說，GB200伺服器已經比原本規劃的時程延後量產，緊接著要發表GB300，研發和測試人力都必須跟上，勢必會吃掉代工廠一部分研發資源，不得不加速徵才腳步。

市場傳出，GB300除了升級運算效能之外，也可能涵蓋更多類型的AI應用，例如代理型AI、機器人等。台廠如果想維持競爭力，光靠硬體製造效率並不夠，還需要加強軟硬整合能力，這也意味著必須延攬更多具備AI系統設計、軟體開發、資料中心管理經驗的專業人才。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

事實上，今年輝達GTC大會也相當注重開發者的AI訓練與認證，現場與會者可免費參加認證檢定，驗證人工智慧與加速運算能力；另外還有加速資料科學和AI網路領域的全新專業認證，以及生成式AI、代理型AI與採用CUDA C++加速運算的工作坊。

GTC大會有望帶動新一波的人才招聘熱潮，促使台廠擴大布局AI軟體工具與客製化解決方案。（編輯：林淑媛）1140312

#AI
#仁寶
#英業達
#輝達
#廣達
#徵才
#輝達
#代工廠
#GTC大會
AI人工智慧
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
遠傳：備戰6G 向3GPP提頻譜及資安建議
197
更多編輯台推薦新聞：