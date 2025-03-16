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台股跌落年線 法人：聚焦輝達GTC大會盼AI族群止穩

2025/3/16 10:13（3/16 11:08 更新）
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（中央社記者吳家豪台北16日電）台股上週跌落年線，外資單週賣超逾千億元，法人表示，由於投資信心不足，目前市場焦點放在3月17日至21日在美國加州聖荷西登場的輝達（NVIDIA）GTC大會，有望替科技業提振投資情緒與多頭動能，帶給人工智慧（AI）族群止穩回升的契機。

台股14日終場收在21968.05點，微幅上漲6.37點，漲幅0.03%，但大盤已連續2天位於年線之下；上週台股週線持續回檔，加權指數單週下跌608.02點，累計3月以來加權指數已回檔超過千點。

三大法人上週依舊只有投信站在買方，買超新台幣258.33億元；外資上週自台股提款1260.51億元，連續第3週單週賣超金額超過千億元；自營商上週調節493.70億元，三大法人合計單週賣超1495.88億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜指出，隨著3月這波修正，加權指數跌破整理區間，短期盤勢偏向弱勢，且融資水位仍相對偏高，而美國川普政府針對關稅、政策等是造成市場最大不安定因素。

廖炳焜說明，在目前全球政經充滿疑慮的波動環境下，輝達GTC大會有望替科技業提振投資情緒與多頭動能，AI族群更有機會受惠於題材與消息面利多，特別是市場預期輝達有機會在GTC大會上發表最新的GB300伺服器，相關概念股包括繪圖處理器（GPU）連接器插槽、散熱、電源供應、快接頭、電容、備援電池模組（BBU）與導軌等將優先受惠。

永豐投顧指出，本週將登場的輝達GTC大會著重在新一代伺服器GB300系列，計算效能比GB200系列提升50%，希望能帶給AI族群止穩回升的契機。

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永豐投顧指出，外媒日前報導台積電向輝達、超微、博通及高通等4家美國企業，提議共同成立合資企業，協助營運英特爾的晶圓廠，但台積電不予置評，在新聞未被否認下，台積電股價恐怕難以反轉，也不利大盤反攻。

永豐投顧表示，去年10月中旬以來，加權指數在22500點至23600點箱型區間，目前已跌破箱型下緣並跌落年線，且外資賣壓並未停止，建議減量操作，等待外資賣壓減輕後，再進場布局。（編輯：蘇志宗）1140316

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