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黃仁勳也愛用 AI搜尋引擎Perplexity進軍台灣

2025/3/6 21:03（3/6 21:27 更新）
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AI搜尋引擎Perplexity的LOGO。（路透社）
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（中央社記者吳家豪台北6日電）輝達執行長黃仁勳愛用的人工智慧（AI）搜尋引擎Perplexity正式進軍台灣，台灣大哥大今天宣布成為Perplexity在台獨家電信合作夥伴，目標加速AI搜尋服務在台灣的普及，為企業和消費者大幅提升資訊獲取效率與體驗。

Perplexity是世界最有價值的AI獨角獸之一，不只黃仁勳自承是重度使用者，也吸引亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）等科技巨擘投資。根據彭博社2024年報導，Perplexity估值已提高至90億美元（約新台幣2958億元）。

台灣大哥大總經理林之晨透過新聞稿表示，台灣大持續積極投入AI研發，賦能百工百業即刻升級、降本增效，同時也加速與國際AI新創結盟。

林之晨說，自己愛用Perplexity近2年，將過去經常花費數小時找尋資料、整理工作的時間，大幅縮減為數分鐘，大大增加工作效率，以及資訊與知識吸收的效率，期待台灣大用戶都能享受Perplexity帶來的巨大價值。

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Perplexity運用生成式AI，即時提供準確的搜尋結果，並附上可靠的資料來源，提升搜尋的透明度與可信度，改變使用者的搜尋體驗。

Perplexity提供免費版與每月20美元（約新台幣657元）的Pro版本，Pro版相較免費版具備更多進階功能，包括無限次Pro搜尋、文件上傳分析、彈性選擇進階AI模型進行摘要。Pro搜尋可透過整合最新的大型語言模型（LLMs）多輪互動，提供更精準、深入的答案，適用於產業趨勢、技術變革、市場動態等高時效性查詢。（編輯：楊凱翔）1140306

台灣大哥大6日宣布成為人工智慧（AI）搜尋引擎Perplexity在台獨家電信合作夥伴，圖為台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔（右）與Perplexity商業副總經理福蒂（Ryan Foutty，左）在世界行動通訊大會（MWC）進行交流。（台灣大提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月6日
台灣大哥大6日宣布成為人工智慧（AI）搜尋引擎Perplexity在台獨家電信合作夥伴，圖為台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔（右）與Perplexity商業副總經理福蒂（Ryan Foutty，左）在世界行動通訊大會（MWC）進行交流。（台灣大提供）中央社記者吳家豪傳真 114年3月6日
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