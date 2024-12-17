ChatGPT新AI搜尋引擎開放免費使用 威脅Google龍頭地位

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（中央社舊金山16日綜合外電報導）美國科技公司OpenAI今天表示，正在開放所有免費用戶使用人工智慧（AI）搜尋引擎ChatGPT Search；這將進一步加劇對谷歌（Google）網路搜尋龍頭地位的威脅。

法新社報導，這家總部位於舊金山的科技公司今年10月底宣布強化旗下生成式AI聊天機器人ChatGPT，加入搜尋引擎功能，但僅向付費使用者開放。

OpenAI表示，新開放的功能讓使用者得以收到「快速、適時的答案」，還附上相關網站資源的連結，使用者過去得利用傳統搜尋引擎才能取得這些資訊。

這項ChatGPT的重大升級讓這款AI聊天機器人能夠從整個網路上提供即時資訊。

OpenAI產品長魏爾（Kevin Weil）在YouTube影片中表示：「我們正在為所有登入ChatGPT的免費用戶提供搜尋功能。這意味全球用戶可以在每個ChatGPT平台上使用這項新功能。」

OpenAI展示的新介面範例類似於Google和Google地圖提供的搜尋結果，但沒有雜亂的廣告。

這些範例也與另一個AI驅動的搜尋引擎Perplexity介面類似，Perplexity的一大特色是能夠顯示引述資料來源，提供對話式的AI搜尋體驗。

OpenAI將搜尋功能直接整合到ChatGPT中，而非推出獨立的新產品。使用者可以預設啟用搜尋功能，也可以透過網路搜尋圖示手動啟用。

自推出以來，ChatGPT或新創公司Anthropic的Claude等AI聊天機器人的資料一直受到時間限制，因此它們提供的並不是最新答案。

相較之下，Google和微軟（Microsoft）則是將AI產生的答案與網路搜尋結果結合在一起。

ChatGPT增加線上搜尋功能，將引發更多關於這家新創公司與主要投資者微軟之間關係的質疑，微軟也正試圖擴大其Bing搜尋引擎的覆蓋範圍，以抗衡Google。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）1131217