蘋果推AI新功能 Siri整合ChatGPT

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（中央社記者吳家豪台北11日電）蘋果公司今天發表iOS 18.2、iPadOS 18.2和macOS Sequoia 15.2軟體更新，並推出全新Apple Intelligence功能，包括「影像樂園」、Genmoji生成式表情符號、「書寫工具」強化功能、語音助理Siri與聊天機器人ChatGPT整合功能，以及視覺智慧。

即日起，蘋果個人智慧系統Apple Intelligence也開始將語言支援擴展到澳洲、加拿大、愛爾蘭、紐西蘭、南非和英國的本地化英語。中文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、西班牙文和越南文等更多語言支援，將在未來一年陸續推出，首批語言支援將隨軟體更新於2025年4月發布。

蘋果在官網發文說明，Apple Intelligence「影像樂園」讓使用者能夠根據主題、服飾、配件和地點等概念建立獨特的趣味圖像，使用者可自行新增文字描述，還可依據照片圖庫中的照片，打造與家人或朋友面容相似的人物圖像。

Genmoji讓表情符號邁入全新境界，只要在表情符號鍵盤中輸入描述，可叫出多種選項的Genmoji，也能穿插在文字訊息裡、作為貼圖分享。

「書寫工具」在現有的改寫、校對和摘要基礎上加入新功能，透過新的Describe Your Change選項，讓使用者具體說明想做的更改，例如在簡歷中加入更多展現執行力的動詞，或將晚宴邀請函改寫成詩歌等。

新的視覺智慧體驗以Apple Intelligence為基礎，幫助使用者利用iPhone 16系列機型配備的「相機控制」按鈕，快速了解身邊事物和地點。視覺智慧還可總結和複製文本、翻譯不同語言、辨識手機號碼或電子郵件位址，以讓使用者加入聯絡人資訊。

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此外，蘋果在iOS、iPadOS和macOS中的Siri和「書寫工具」，提供聊天機器人ChatGPT整合功能，不需要ChatGPT帳號即可使用。透過ChatGPT整合，Siri會建議使用者針對某些指令運用ChatGPT，且Siri可以直接提供回應。

蘋果也預告，更多Apple Intelligence功能將於未來幾個月推出，例如Siri將變得更加強大，能根據使用者的個人情境，提供量身打造的智慧功能；Siri也將具備畫面感知功能，能在蘋果與第三方App之內與之間進行上百種新操作。此外，使用者將能在「影像樂園」中，以「素描」風格製作圖像。（編輯：楊蘭軒）1131211