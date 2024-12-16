彭博：蘋果研發摺疊iPad iPhone摺疊機最快2026上市

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（中央社紐約16日綜合外電報導）彭博專欄作家葛曼撰文表示，蘋果的設計師正在開發類似大型的iPad裝置，這個裝置展開後，體積大小有如兩個iPad Pro並列。他也預估，iPhone摺疊機最快有望2026年推出。

葛曼（Mark Gurman）表示，蘋果已開發這項iPad產品多年，目標是要在2028年左右上市。據了解，蘋果對於可摺疊裝置的目標，是避免目前市場上摺疊機展開時，螢幕上清晰可見的摺痕。

葛曼在文中指出，蘋果在這方面的努力已有進展。蘋果工業設計小組的新產品原型幾乎看不見中間的那道摺痕。不過葛曼也指出，現在要斷定蘋果能否成功消除摺痕還言之過早。

韓國的三星電子（Samsung Electronics Co）5年前推出首款摺疊機，雖多方嘗試消除摺痕，迄今仍未能成功。

葛曼說，目前最大的iPad螢幕是13吋，而蘋果深諳電玩玩家、軟體開發者，抑或愛看電影的客戶，都希望螢幕越大越好。

而行動裝置要有大螢幕的唯一方式，就是讓它可以摺疊，否則客戶很難放入口袋，或丟進背包裡。

根據葛曼，蘋果目前的摺疊螢幕技術研發多聚焦在iPad這種高階裝置，但蘋果也已在探索iPhone摺疊機的想法。在三星、Google和華為等都已經推出摺疊機型之際，蘋果是唯一尚未推出摺疊機的主要智慧手機製造商。

不過，葛曼預估，iPhone摺疊機最快也要等到2026年才會推出。（譯者：劉淑琴/核稿：楊昭彥）1131216