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蘋果Vision Pro在台灣開放預訂 支援繁體中文售價11萬9900元起

2024/12/5 10:29（12/5 10:56 更新）
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消費者試用Apple Vision Pro。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
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（中央社記者吳家豪台北5日電）蘋果公司首款空間運算設備Apple Vision Pro今天在台灣開放預訂，搭配visionOS 2.1作業系統，支援繁體中文，售價新台幣11萬9900元起，有256GB、512GB和1TB儲存空間可選擇，將於12月17日開始供貨。

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蘋果發布新聞稿說明，消費者訂購Apple Vision Pro時，將使用具備Face ID功能的iPhone或iPad，以及最新版本的Apple Store App來完成臉部掃描。此掃描可協助使用者找到最適合的遮光罩和頭帶尺寸，讓配戴時精準合身。

Apple Vision Pro提供Disney+等串流服務App、超過150部3D電影，使用者可以用支援「同播共享」的App，一起收看體育賽事直播。台灣用戶還可以找到在地開發者提供的App，包括friDay、MyVideo和momo購物。（編輯：翟思嘉）1131205

Apple Vision Pro。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
Apple Vision Pro。（圖取自蘋果公司網頁apple.com）
影片來源：Apple
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