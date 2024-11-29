專家實測iPad mini 7 改善果凍螢幕、AI生力軍

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（中央社記者吳家豪台北29日電）蘋果第7代iPad mini平板電腦近期在台灣開賣，本週陸續到貨。3C科技達人Tim哥實測後指出，iPad mini 7定位是人工智慧（AI）小平板，方便攜帶，螢幕比手機更大，對遊戲玩家有吸引力，也解決上一代因為螢幕兩側更新率不同步造成的「果凍螢幕」問題。

Tim哥接受中央社記者電訪表示，iPad mini 7適合行動派的使用者，例如他自己常搭飛機出差或旅遊都會帶著，因為螢幕比手機更大，無論看影片或打遊戲都更舒服；iPad mini 7也很方便收納，某些比較大件的外套可以直接放進口袋。

Tim哥特別提到，iPad mini 7配備與iPhone 15 Pro相同的A17 Pro晶片，全新5核心繪圖處理器（GPU）效能提升25%，支援硬體加速網格著色和硬體加速光線追蹤，內建記憶體也升級到8GB，玩遊戲的視覺逼真度和流暢度大幅提升。若搭配像是PS Portal遊戲手把，可以變成一台高效能且攜帶方便的遊戲掌機。

Tim哥說，雖然蘋果個人智慧系統Apple Intelligence目前還不支援中文，但他在iOS 18.2 beta測試版發現，可以透過語音輸入用中文下指令，例如要求蘋果AI撰寫派對邀請函等。對於想嘗鮮的用戶，可以在iPad mini 7試試這個方法。

不過，Tim哥也表示，iPad mini 7螢幕為8.3吋，跟筆記型電腦相比還是有一段差距，如果是生產力用途例如需要打字，建議選擇尺寸更大的iPad Air或iPad Pro系列，可以搭配的保護套或鍵盤周邊也比較多。

記者實際使用iPad mini 7遊玩3A遊戲大作「惡靈古堡4重製版」序章故事，搭配PS手把，剛進入遊戲畫面，系統就顯示自動開啟「遊戲模式」，提高影格率和遊戲控制器的反應速度，讓畫面更流暢；透過硬體加速光線追蹤功能，照射在主角身上的光影變化更加逼真，相較在MacBook上的遊戲體驗毫不遜色。

把iPad mini 7語言轉換為美式英文，啟用Apple Intelligence，在「備忘錄」App輸入Write a party invitation（寫一封派對邀請函），Apple Intelligence的書寫工具可以修飾措辭，改寫為Compose a party invitation或Write an invitation for a party，也能改寫為語氣更正式的Compose a party invitation for a specific event。

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iPad mini 7也支援Apple Pencil Pro觸控筆，適合用來寫筆記、素描和繪圖，還能磁吸在iPad mini 7側面進行配對和無線充電。

整體而言，iPad mini 7可以單手握持，能輕鬆放進各種隨身包，提高了攜帶外出的便利性，也適合搭配觸控筆使用。8.3吋螢幕雖然不像一般筆電那麼大，但在置物空間有限的場所例如飛機或高鐵上，能提供比手機更舒服的視覺體驗，是一台相當適合追劇和玩遊戲等娛樂用途的行動裝置。（編輯：楊蘭軒）1131129

蘋果第7代iPad mini平板電腦在台灣開賣，厚度僅6.3公釐，機身以再生鋁金屬製成。中央社記者吳家豪攝 113年11月29日

蘋果第7代iPad mini平板電腦支援硬體加速光線追蹤功能，速度比軟體光線追蹤快4倍，提供更逼真的遊戲體驗。中央社記者吳家豪攝 113年11月29日

蘋果第7代iPad mini平板電腦支援個人智慧系統Apple Intelligence，透過書寫工具可以校對文字、改寫不同版本，直到語氣和措辭恰到好處。中央社記者吳家豪攝 113年11月29日