開箱Vision Pro美國蘋果門市免費體驗 2好1壞老實說

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（中央社記者吳家豪台北25日電）蘋果公司空間運算設備Apple Vision Pro於2日美國開賣，民眾可上網免費預約在美國門市體驗。中央社記者走一趟體驗，明顯感受到Vision Pro點擊操控靈敏度十分優異，以及沉浸式影音帶來的震撼臨場感，不過設備重量達600多公克，增添頸部負擔，舒適度稍嫌不足。

Vision Pro是蘋果自9年前推出Apple Watch智慧手錶後最重要的新品，但要價3499美元（約新台幣11萬元），讓不少消費者處於觀望。其實一般民眾可以自行上網預約在美國蘋果門市體驗Vision Pro，全程免費且享有專人服務，目前僅限美國地區。

記者事前上網預約Vision Pro展示，需要登入Apple ID，選擇想體驗的門市地點和時間，再回答數個問題，例如平常較常戴眼鏡或隱形眼鏡、眼鏡是否有度數等，讓體驗門市可以事先準備，接著會收到一封蘋果寄來的預約完成通知信。

蘋果公司首款空間運算設備Apple Vision Pro在美國開放預約體驗，並於直營店門市展示，透過2個超高解析度顯示器，可將任何空間轉換成個人電影院。中央社記者吳家豪舊金山攝 113年2月25日

實際前往美國舊金山聖克拉拉（Santa Clara）的Apple Valley Fair門市，在早上10時開門前已有約10人在外等候，其中一半是來體驗Vision Pro，記者一踏進門口，立刻有門市專人接待引導至小房間內進行解說。

店員先要求用iPhone掃描QR code條碼，進行類似Face ID的臉部掃描，確認Vision Pro頭帶尺寸，很快就有人送來Vision Pro實機，配戴後使用鬆緊帶旋鈕調整到最舒服狀態，就可以開機使用。

店員解釋，體驗時會用到3種手勢，包括點擊選取、移動物件、縮放物件，都使用拇指和食指操作。

剛戴上Vision Pro需進行點擊測試，螢幕上會出現不同方向的觸控點，眼睛看向觸控點後，雙指在實體空間中的任何位置輕點就能點擊選取，不必把手指移到螢幕上，與平常操作觸控螢幕的感覺截然不同，具有十足的未來感。

店員首先引導開啟照片App，瀏覽沉浸式照片，在Vision Pro中以3D立體方式呈現，栩栩如生；觀看慶祝生日的沉浸式影片時，吹蠟燭的場景彷彿就在眼前，宛如置身當下。

儘管iPhone 15 Pro系列和Vision Pro都能拍攝具備沉浸式效果的「空間影片」，但店員提到，Vision Pro拍攝的空間影片可以記錄更多深度，影片效果更好。

隨後店員會引導操作Safari瀏覽器觀看網頁並上下滑動，以及使用Vision Pro的數位旋鈕呈現360度「空間環境」，可以清楚聽見周遭鳥叫聲和雨聲。

最讓記者驚艷的是播放蘋果官方提供的8K 3D沉浸式影片，無論是在高空懸崖練習走繩索的人、在河邊涉水而過的棕熊，或是觀看棒球比賽，都像親臨現場般，讓人更期待後續推出更多沉浸式內容。

整體而言，在25分鐘的體驗時間內，確實能感受到Vision Pro的表現遠遠超出市面其他虛擬實境（VR）或擴增實境（AR）裝置，但也因為只能短時間體驗，無法展示可顯示使用者眼睛、方便與外界溝通的EyeSight功能，也不開放觀看記者自己用iPhone拍攝的空間影片。

雖然Vision Pro呈現出的效果十分逼真，不過許多部落客開箱提到的重量問題，Vision Pro重量超過600公克，剛戴上就明顯感受到頸部壓力增加，體驗25分鐘雖然全程坐著，仍不免覺得有些疲累，如果使用更長時間或戴著出門，會讓人擔心舒適度問題。（編輯：潘羿菁）1130225