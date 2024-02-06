開特斯拉戴VR頭盔被抓包 美運輸部長籲專心開車

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國一名男子被拍到戴著蘋果VR頭盔Vision Pro，坐在特斯拉駕駛座前讓車輛自動駕駛，這段影片在社群媒體瘋傳後，運輸部長布塔朱吉今天表示，駕駛人開車期間需全程保持專注。

路透社報導，美國運輸部長布塔朱吉（Pete Buttigieg）在社群媒體X上回應了一段觀看次數超過2400萬次的影片，內容是一名特斯拉（Tesla）電動皮卡Cybertruck車主，在開車時疑似戴著蘋果（Apple）剛推出的Vision Pro，並用手勢下指令，來操縱虛擬實境。

布塔朱吉說：「提醒一下，目前『所有的』先進駕駛輔助系統，都仍要求駕駛人必須在任何時刻控制（車輛），並全心投入駕駛的任務中。」

蘋果（Apple）的Vision Pro上週發表，它將三度空間（3D）的數位內容，與外部的世界融為一體。蘋果表示，人們絕不可以在操作移動中的車輛時，同時使用Vision Pro。

布塔朱吉先前也曾對特斯拉的自動輔助駕駛系統（Autopilot）發表過類似言論。特斯拉則表示，其先進的自動輔助駕駛系統功能，目的是要供全神貫注的駕駛人使用，這些駕駛「雙手必須放在方向盤上，並準備好隨時接管車輛的駕駛」。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1130206