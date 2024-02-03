儀表板警示燈字太小 特斯拉在美國召回220萬輛車

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）根據美國聯邦公路交通安全當局的說法，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）正在美國召回220萬輛車，因為儀表板上的警示燈字體太小。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這次召回是由美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布，是在其對特斯拉車輛進行例行稽查時發現這個問題。

美國國家公路交通安全管理局的公告寫道：「警示燈的字體太小，會使儀表板上緊要的安全資訊難以閱讀，從而提高車禍風險。」

特斯拉則表示，截至目前還未聽聞相關問題造成任何事故或傷害。

特斯拉將透過提供網路下載軟體更新來修補這項問題，車主無需將車輛開到特斯拉服務中心。

這次召回涵蓋特斯拉在美國已賣出的大部分車輛，包括直到2023年版的Model S和Model 3轎車、直到現行2024年版的Model X和Model Y休旅車，以及新推出的Cybertruck皮卡車。

特斯拉這次召回的嚴重性比先前一些召回小許多，例如去年12月特斯拉被要求召回，以限制其車輛自動駕駛功能的使用，因為美國國家公路交通安全管理局針對約1000起與這項功能有關的車禍經過2年調查後，下了這道命令。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1130203