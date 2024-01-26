更多編輯台推薦新聞：
日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟
國際

日強震大火毀紀念館無敵鐵金剛漫畫原稿竟還在 網友直呼奇蹟

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一覽

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
三班護病比標準公布3月上路 輪夜班最高可領2.1萬獎金
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克對今年銷售成長示警 特斯拉股價重挫12%

2024/1/26 08:20（1/26 09:19 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為特斯拉標誌。（圖取自Unsplash圖庫）
圖為特斯拉標誌。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約25日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克警告，儘管降低售價，今年銷售成長仍將趨緩。特斯拉今天股價重挫逾12%。削價已損及這家市值最高汽車製造商利潤，加深投資人對需求疲軟和中國競爭的憂慮。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）昨天表示，今年銷售成長將「顯著下降」。與此同時，特斯拉（Tesla）聚焦2025年下半年在美國德州廠生產售價較低的次世代電動車，預計將帶動下一波交車熱潮。

不過馬斯克說，提高新車款產量將具有挑戰性，因為涉及尖端科技。

特斯拉今天股價收跌逾12%，盤中出現1年多以來最大跌幅，市值蒸發800億美元，本月市值累計流失約2100億美元。

其他電動車製造商股價也走弱，Rivian Automotive Inc、Lucid Group和Fisker跌幅介於4.7%至8.8%。

投資銀行TD Cowen分析師指出，「特斯拉的頭條新聞基本上已經變得愈來愈糟」，還稱第4季營收和獲利也不如預期。

電動車業1年多以來一直致力應付需求減緩，特斯拉降價很可能會讓其他新創公司和福特（Ford）等汽車製造商的壓力更大。

至少9家券商調降特斯拉股票評等，7家券商則調高。平均而言，特斯拉評等為「持有」，目標股價中位數為225美元，相較今天收盤價182.63美元高出23%。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130126

#股價
#特斯拉
#馬斯克
#路透社
延伸閱讀
美國消費支出旺盛 2023經濟成長3.1%優於預期馬斯克：2025下半年投產第2代電動車微軟市值首破3兆美元 成史上第2家「3兆俱樂部」企業分析：電動汽車可能是美中下一個地緣政治戰場
馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克：2025下半年投產第2代電動車
172.30.142.19