馬斯克對今年銷售成長示警 特斯拉股價重挫12%

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（中央社紐約25日綜合外電報導）特斯拉執行長馬斯克警告，儘管降低售價，今年銷售成長仍將趨緩。特斯拉今天股價重挫逾12%。削價已損及這家市值最高汽車製造商利潤，加深投資人對需求疲軟和中國競爭的憂慮。

路透社報導，馬斯克（Elon Musk）昨天表示，今年銷售成長將「顯著下降」。與此同時，特斯拉（Tesla）聚焦2025年下半年在美國德州廠生產售價較低的次世代電動車，預計將帶動下一波交車熱潮。

不過馬斯克說，提高新車款產量將具有挑戰性，因為涉及尖端科技。

特斯拉今天股價收跌逾12%，盤中出現1年多以來最大跌幅，市值蒸發800億美元，本月市值累計流失約2100億美元。

其他電動車製造商股價也走弱，Rivian Automotive Inc、Lucid Group和Fisker跌幅介於4.7%至8.8%。

投資銀行TD Cowen分析師指出，「特斯拉的頭條新聞基本上已經變得愈來愈糟」，還稱第4季營收和獲利也不如預期。

電動車業1年多以來一直致力應付需求減緩，特斯拉降價很可能會讓其他新創公司和福特（Ford）等汽車製造商的壓力更大。

至少9家券商調降特斯拉股票評等，7家券商則調高。平均而言，特斯拉評等為「持有」，目標股價中位數為225美元，相較今天收盤價182.63美元高出23%。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1130126