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特斯拉Q4營收與獲利不如預期 股價下挫

2024/1/25 11:10
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（中央社紐約24日綜合外電報導）特斯拉汽車（Tesla）在一連串降價後，公司今天公布，第4季度雖在營收方面有所增加，但營業獲利較低。此前特斯拉已示警2024年銷量成長情況會放緩。

綜合路透社與法新社報導，特斯拉第4季每股收益和營收均未達到分析師預期，加上特斯拉也對2024年汽車銷售前景持審慎態度，消息傳出後，公司股價下跌。

隨著特斯拉交車量增加20%，公司第4季營收較前一年同期成長3%，至251.7億美元，這是3年多來最慢的成長速度。根據倫敦證券交易所集團（LSEG）數據，分析師平均預期為256.2億美元。

根據LSEG數據，特斯拉調整後第4季每股收益為71美分，低於分析師平均預期的74美分。

特斯拉表示：「我們2024年汽車銷售成長率可能會明顯低於2023年，與此同時，我們團隊在德州超級工廠（Gigafactory Texas）正致力推出下一代汽車。」

投資人擔心汽車需求低迷、電動車供應過剩，加上電動皮卡車Cybertruck有關定價高昂，特斯拉股價在今年初以來開局不利，下跌了16%以上。

特斯拉股價今天盤後交易下跌3.4%。（譯者：紀錦玲/核稿：李佩珊）1130125

#特斯拉
#財報
#路透社
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