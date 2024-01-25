馬斯克：2025下半年投產第2代電動車

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（中央社紐約24日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）汽車公司執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，預計2025年下半年在德州廠開始生產下一代電動車。

路透社今天稍早報導，特斯拉已告訴供應商，要為明年6月開始生產的一款大眾市場小型跨界休旅界車做好準備。

馬斯克今天在財報視訊會議告訴分析師們：「我們目前預計明年下半年開始生產。」並說這型跨界休旅車的開發已取得很大進展。

他表示，這款新車型會先在德州廠投產，然後在墨西哥。馬斯克也點出提高新車款產量將具挑戰性。

特斯拉表示，公司正處於兩波成長潮之間：第一波成長由2017年和2020年發布的Model 3和Model Y所帶動，另一波成長潮預計從新一代電動車開始。

特斯拉在聲明中說：「2024年我們的汽車銷售成長率可能會明顯低於2023年；與此同時，我們團隊在德州廠（Gigafactory Texas）致力發展下一代汽車。」

根據分析平台Visible Alpha指出，金融圈預計特斯拉今年可賣出220萬輛車，這將比2023年成長約21%，但仍遠低於馬斯克於3年前設定的50%長期目標，特斯拉今天也未重申這項目標。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130125