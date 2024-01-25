更多編輯台推薦新聞：
石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來
國際

石川強震無敵鐵金剛漫畫原稿焚毀 作者：一定要畫回來

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看
生活

私立大學學費補助3.5萬元2月上路 申請資格方式QA一次看

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家
娛樂

奧斯卡第96屆主要入圍名單 奧本海默13項提名大贏家

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了
生活

思源埡口下雪農地裹白霜 空拍圖輯美呆了

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日本京阿尼36死縱火案 凶嫌青葉真司判死刑
首頁 / 國際
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/300
首頁 / 國際

馬斯克：2025下半年投產第2代電動車

2024/1/25 12:02
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約24日綜合外電報導）特斯拉（Tesla）汽車公司執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，預計2025年下半年在德州廠開始生產下一代電動車。

路透社今天稍早報導，特斯拉已告訴供應商，要為明年6月開始生產的一款大眾市場小型跨界休旅界車做好準備。

馬斯克今天在財報視訊會議告訴分析師們：「我們目前預計明年下半年開始生產。」並說這型跨界休旅車的開發已取得很大進展。

他表示，這款新車型會先在德州廠投產，然後在墨西哥。馬斯克也點出提高新車款產量將具挑戰性。

特斯拉表示，公司正處於兩波成長潮之間：第一波成長由2017年和2020年發布的Model 3和Model Y所帶動，另一波成長潮預計從新一代電動車開始。

特斯拉在聲明中說：「2024年我們的汽車銷售成長率可能會明顯低於2023年；與此同時，我們團隊在德州廠（Gigafactory Texas）致力發展下一代汽車。」

根據分析平台Visible Alpha指出，金融圈預計特斯拉今年可賣出220萬輛車，這將比2023年成長約21%，但仍遠低於馬斯克於3年前設定的50%長期目標，特斯拉今天也未重申這項目標。（譯者：紀錦玲/核稿：陳亦偉）1130125

馬斯克
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
旗下平台X遭控反猶 馬斯克訪納粹集中營圖滅火
172.30.142.17