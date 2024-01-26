美國消費支出旺盛 2023經濟成長3.1%優於預期

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（中央社記者尹俊傑紐約25日專電）一年前，不少人擔心美國經濟將在通膨、升息雙重壓力下陷入衰退。這項預測不僅未成真，去年美國經濟還在消費支出旺盛、就業市場熱絡的環境中成長3.1%，超乎預期。

商務部今天公布，經通貨膨脹調整，美國去年第4季國內生產毛額（GDP）折合年率成長3.3%，不如去年第3季的4.9%，但遠高於市場預期的2%。近年美國經濟歷經COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情折騰，再次透過這項數據展現強韌復甦勁道。

綜觀2023年，美國GDP成長3.1%，遠優於聯邦準備理事會（Fed）官員一年多前預測的成長0.5%。經濟不僅未因高利率而衰退，與2022年成長0.7%相比，還明顯加速擴張。

占美國經濟產值約2/3的消費支出無疑是關鍵。去年第4季，美國消費支出折合年率成長2.8%，只比前一季出乎意料旺盛的增幅低0.3個百分點。隨著物價漲勢緩和，去年底消費旺季買氣不墜，全國零售聯盟（NRF）上週公布前2個月零售營業額年增3.8%，回歸疫情爆發前水準。

原本對經濟前景悲觀的民眾逐漸找回信心，對實現通膨受控、經濟躲過衰退的「軟著陸」而言是利多。

密西根大學上週公布，美國1月消費者信心指數達到2021年7月以來最高的78.8，近2個月竄升29%，創1991年經濟衰退結束以來最大2個月升幅。

爭取連任的美國總統拜登積極宣揚經濟政績，在去年第4季GDP報告公布後聲明：「現在的工資、財富和就業都高於疫情前水準，這對美國家庭和美國勞工來說是個好消息。」

不過，美國經濟風險依舊存在。去年12月全美失業率3.7%，接近半世紀低點，但失業率攀升的州增加到15個，占總數近1/3。許多民眾以信用卡或貸款支撐消費，在就業市場降溫的環境中恐無以為繼，也為今年經濟前景打上問號。

美國經濟評議會（The Conference Board）預測，今年首季美國GDP折合年率擴張1%，之後連2季負成長，直到第4季才恢復成長。

眼見通膨率逐漸朝聯準會目標2%回歸，投資人熱切期盼聯準會扮演救星，未來幾個月開始調降目前處於23年高點的政策利率，刺激消費支出與企業投資，這也是近期美股創歷史新高的因素之一。利率期貨市場行情顯示，投資人預期聯準會最快3月就會啟動降息。（編輯：陳承功）1130126